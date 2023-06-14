В ЛНР вскрыта база иностранных наемников

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Как стало известно, украинские диверсанты осуществляли на указанной базе подготовку к диверсиям. В ходе обысков, правоохранители обнаружили в гаражах европейские автомобильные номера и надписи на польском языке, что свидетельствует об участии в планировании диверсий иностранных наемников. Установлено, что гаражи были между собой соединены подземными ходами, в которых были обнаружены вскрытые боеприпасы.
Ранее «Радио 1» сообщало, что украинские боевики потеряли большое количество западной техники из-за ловушки ВС РФ.