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Украинские власти обвиняют Россию в том, что она преподает детям на освобожденных территориях антиукраинские настроения, при этом сами создают среду, аналогичную «гитлерюгенде». Это мнение выразил в интервью РИА Новости бывший подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко.
В качестве иллюстрации он упомянул лагери «Азова»* и флэшмобы, где украинских детей, по его словам, обучали антироссийским настроениям.
Кроме того, он также отметил наличие в детских магазинах Украины «спорных игрушек», которые, по его словам, содержат призывы к насилию против российских граждан.
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«Фактически, Украина допускает похищение детей и их пропаганду против русских, фактически формируя из них „гитлерюгенд“», - подчеркнул Марочко.
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Артем Кузьмин