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В ЛНР заявили о создании Киевом «гитлерюгенда»

Марочко: Украина создает «гитлерюгенд», обвиняя при этом Россию в ненависти
20 сентября 2023, 02:38
Фото: istock / Liukov

Фото: istock / Liukov

Украинские власти обвиняют Россию в том, что она преподает детям на освобожденных территориях антиукраинские настроения, при этом сами создают среду, аналогичную «гитлерюгенде». Это мнение выразил в интервью РИА Новости бывший подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко.
В качестве иллюстрации он упомянул лагери «Азова»* и флэшмобы, где украинских детей, по его словам, обучали антироссийским настроениям.

«Фактически, Украина допускает похищение детей и их пропаганду против русских, фактически формируя из них „гитлерюгенд“», - подчеркнул Марочко.

Кроме того, он также отметил наличие в детских магазинах Украины «спорных игрушек», которые, по его словам, содержат призывы к насилию против российских граждан.

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В Польше объяснили отмену встречи Дуды с Зеленским
Rzeczpospolita: Дуда отменил встречу с Зеленским в ООН из-за расписания
20 сентября 2023, 02:34

Фото: iStock/alexis84

Президент Польши Анджей Дуда отменил запланированную встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским по причине изменения графика. Эту информацию сообщает Rzeczpospolita.
Изначально данное мероприятие должно было состояться в рамках сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Однако глава Польши объявил о том, что из-за изменения расписания других заседаний встреча с президентом Украины была исключена из программы.

Согласно этой публикации, такое решение принято на фоне осложнения отношений между Польшей и Украиной из-за запрета Варшавы на импорт сельхозпродукции из Украины.

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Rzeczpospolita: Украина введет эмбарго на польские яблоки и помидоры
20 сентября 2023, 02:23

Фото: iStock/Berezko

Замминистра экономики Украины Тарас Качка заявил, что Украина в ближайшие дни введет эмбарго на ряд сельскохозяйственной продукции из Польши в ответ на продление запрета на ввоз украинского зерна. Об этом пишет Rzeczpospolita.
По словам заместителя министра, эмбарго коснется польских помидоров, лука, яблок и капусты.

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Иран считает Карабах частью Азербайджана
МИД: Иран считает Карабах частью Азербайджана
20 сентября 2023, 01:54

Фото: iStock/Rainer Puster

Официальный представитель МИД Ирана Насер Канани Чафи заявил, что Иран считает Нагорных Карабах частью Азербайджана, при этом призывает к диалогу для решения проблем в регионе. Об этом пишет ТАСС.
«Исламская Республика Иран считает Карабах частью Азербайджанской Республики и полагает, что его проблемы, в том числе обеспечение соблюдения прав и безопасности его жителей, должны быть решены путем диалога», — говорится в Телеграм-канале иранского внешнеполитического ведомства.

Канани Чафи отметил, что его страна готова провести встречу в формате «три плюс три» по урегулированию вооруженного конфликта.

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#мид
#иран
#азербайджан
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Блинкен позвонил Алиеву с призывом прекратить военные действия в Карабахе
Госсекретарь США Блинкен заверил Пашиняна в поддержке суверенитета Армении
20 сентября 2023, 01:46

Фото: state.gov

Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, призывая к прекращению военных действий в Нагорном Карабахе. Эту информацию сообщило Министерство иностранных дел США в официальном пресс-релизе, сообщает РИА Новости.
Также стоит отметить, что Блинкен связался по телефону с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и подчеркнул, что США полностью поддерживают армянский суверенитет. В ходе этого разговора Блинкен выразил глубокую обеспокоенность ситуацией в Нагорном Карабахе и призвал Азербайджан к немедленному прекращению военных действий и возобновлению дипломатического диалога.

Ранее Азербайджан объявил о начале ограниченных антитеррористических операций в Нагорном Карабахе с целью «разоружения и вывода вооруженных формирований Армении» с указанных территорий. Кроме того, Азербайджан закрыл свое воздушное пространство для Армении.

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#сша
#человек
#азербайджан
#операции
#блинкен
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Медведев напомнил «коллеге» о заигрывании с НАТО
Медведев на фоне обострения в Карабахе напомнил «коллеге» о заигрывании с НАТО
20 сентября 2023, 01:27

Фото: сайт Кремля

В связи с обострившейся ситуацией в Нагорном Карабахе заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев напомнил в Telegram «коллеге из другой страны» о его сближении с НАТО и поездке его супруги к «противникам» России.
Медведев поделился тем, как этот «коллега» однажды сказал ему: «Вы меня не примете, ведь я для вас чужой». Однако, Медведев подчеркнул, что важно судить о человеке по его поступкам, а не только по его биографии. В итоге, этот «коллега» потерпел поражение в войне и переложил ответственность за свои неудачи на Россию.

«Позднее, он отказался от части своей страны и стал стремиться к близким отношениям с НАТО. Его супруга также вызывающе отправилась к нашим "врагам" с подарками. Как думаете, какая судьба ждет этого "коллегу"?» — задался вопросом Медведев.

В начале сентября Анна Акопян, супруга премьер-министра Армении Никола Пашиняна, совершила поездку в Киев, где приняла участие в «Форуме первых леди и джентльменов». Также сообщалось, что в рамках этого визита она выразила намерение передать гуманитарную помощь Украине.

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#страны
#нато
#медведев
#рф
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В Польше раскрыли правду о резком повороте в отношениях с Украиной
Журналист Важеха: Реализм в отношениях Польши и Украины не имеет смысла
20 сентября 2023, 01:24

Фото: iStock/Andrzej Rostek

Польский журналист Лукаш Важеха в соцсети X назвал реализм, появившийся в последнее время в отношениях Польши и Украины незначительным, так как Варшава сама себе выбрала роль донора для Киева.
Публицист призвал своих подписчиков не обманываться «внезапным всплеском реализма» польских властей в отношении Украины.

«Это именно они направили нас в это русло, позиционируя Польшу как безоговорочного донора всего, что пожелает Киев», — говорится в публикации.

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Венгрия потребовала от Украины соблюдения прав нацменьшинств

#польша
#киев
#украина
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Венгрия потребовала от Украины соблюдения прав нацменьшинств
Глава Венгрии Новак потребовала от Украины соблюдения прав нацменьшинств
20 сентября 2023, 00:22

Фото: iStock/rarrarorro

Президент Венгрии Каталин Новак ожидает от Украины не только словесной поддержки, но и реальных действий в соблюдении прав венгерского национального сообщества в Закарпатье. Ее заявление было сделано в ходе выступления на Генассамблее ООН, передает РИА Новости.
Она подчеркнула, что, несмотря на желание Украины стать частью европейского сообщества, Венгрия ожидает, что Украина будет действительно соблюдать ценности, которые характерны для европейского сообщества, включая защиту и полные гарантии прав национальных меньшинств.

Каталин Новак также отметила, что в Закарпатье проживает около 150 000 этнических венгров, и поэтому конфликт между Украиной и Венгрией напрямую затрагивает венгерскую нацию. Она подчеркнула, что Венгрия стремится к миру и безопасности в своей стране, на Украине, в Европе и в мире.

Напряженность в отношениях между Украиной и Венгрией возникла из-за дискуссий вокруг украинского закона об образовании, который существенно ограничил возможность обучения на языках национальных меньшинств. Этот закон вступил в силу 28 сентября 2017 года и должен был поэтапно вводиться в действие до конца 2020 года.

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#киев
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Минздрав Армении заявил о 34 пострадавших при протестах в Ереване
19 сентября 2023, 23:51

Фото: iStock/Wirestock

В результате столкновений между протестующими и полицией у здания правительства в Ереване пострадали 34 человека, из которых 16 были полицейскими и 18 — гражданскими лицами, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Армении.
Согласно предварительным данным, 17 пострадавших получили медицинскую помощь и были выписаны, в то время как 16 пострадавших продолжают находиться под медицинским наблюдением. Один человек был прооперирован.

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#здание
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В Ереване протестующие пригрозили парализовать в среду весь город
19 сентября 2023, 23:44

Фото: iStock/1255k

Координатор инициативы «ХайаКве» Аветик Чалабян в ходе акции протеста у здания правительства Армении призвал людей оставаться на площади Республики, чтобы парализовать завтра весь город. Об этом пишет РИА Новости.
«Мы боремся за нашу жизнь, за наши права, за будущее, за наших детей. Готовьтесь к долгой борьбе. Нет усталости, нет поражению, нет разочарованию! Продолжаем оставаться здесь, а завтра парализуем весь город», — цитирует агентство слова Чалабяна.

Он добавил, что в настоящее время в Нагорном Карабахе более 25 человек погибли, ещё более ста получили ранения. При этом в окружении ВС Азербайджана находятся десять сел.

Митингующие также призвали студентов ВУЗов присоединиться к завтрашним манифестациям, а руководство университетов — не применять к студентам дисциплинарных мер.

Во вторник, 19 сентября, ВС Азербайджана начали в Карабахе «антитеррористическую операцию». По словам властей Азербайджана, они готовы к встрече в городе Евлах с представителями армянского населения Нагорного Карабаха при условии, что «незаконные армянские вооруженные формирования» сложат оружие. При этом в МИД Армении утверждают, что на территории НКР нет войск страны.

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#армения
#азербайджан
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