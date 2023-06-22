Фото: Минблаго МО
Работы будут вестись в два этапа
В Люберцах стартовала реновация парка «Наташинские пруды». Работы пройдут в два этапа, сообщил глава муниципалитета Владимир Волков.
В парке запланировано обустроить новую тропиночную сеть, входные группы, заменить освещение, парковую мебель.
Первый этап благоустройства будет выполнен в этом году, второй запланирован на 2024-й.
Ранее «Радио 1» сообщало, что губернатор Московской области Андрей Воробьёв проверил ход благоустройства площади у Зарайского кремля.
В парке запланировано обустроить новую тропиночную сеть, входные группы, заменить освещение, парковую мебель.
Ранее «Радио 1» сообщало, что губернатор Московской области Андрей Воробьёв проверил ход благоустройства площади у Зарайского кремля.
Лора Луганская