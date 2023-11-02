В Мали бронемашина миссии ООН взорвалась на мине

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Бронемашина миссии ООН подорвалась на мине, сообщается о 8 пострадавших миротворцев.
Многопрофильная комплексная миссия Организации Объединенных Наций по стабилизации в Мали (МИНУСМА) в соцсети Х сообщила о случившемся.
Это уже третье нападение на колонну с использованием самодельного взрывного устройства с момента её отбытия 31 октября.
8 октября полковник армии Мали Сулейман Дембеле заявил, что город Анефис и его окрестности освобождены от террористических группировок.
Ранее сообщалось, что около 600 граждан России числятся в списках для эвакуации из сектора Газа, сообщил в эфире телеканала «Звезда» посол РФ в Израиле Анатолий Викторов. Их начнут вывозить, как только откроют границу.
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«Бронеавтомобиль в нашей колонне подорвался на самодельном взрывном устройстве по пути в Гао (город в Мали). Пострадали восемь миротворцев, которые были эвакуированы в Гао», —сказано в сообщении.
8 октября полковник армии Мали Сулейман Дембеле заявил, что город Анефис и его окрестности освобождены от террористических группировок.
Ранее сообщалось, что около 600 граждан России числятся в списках для эвакуации из сектора Газа, сообщил в эфире телеканала «Звезда» посол РФ в Израиле Анатолий Викторов. Их начнут вывозить, как только откроют границу.
«Мы активно работаем с египетскими властями, для того чтобы вывезти <…> порядка 600 российских граждан и чуть больше 300 граждан других стран, наших соседей в основном, стран СНГ. Как только будет открыт переход для наших граждан, мы это всё сделаем», — рассказал посол.Читайте также:
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Мария Фирсова