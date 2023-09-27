В Мариуполе завершили ремонт одного из жилых домов

Фото: Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области
В центре Мариуполя специалисты из Московской области восстановили пятиэтажный дом, который пострадал в результате многочисленных пожаров. Он стал безопасным и комфортным для жизни.
Строителями проделана огромная работа по восстановлению конструктивных элементов здания. Были заменены системы холодного водоснабжения, центрального отопления и водоотведения. Также установили новые окна, провели отделку фасада и отремонтировали помещения общего пользования. Кроме этого, привели в порядок придомовую территорию.
«Мы помним все дома в том виде, в каком они были в прошлом году. Хочется отметить колоссальные объемы работ, которые проводятся на каждом из объектов и в большинстве случаев идут с опережением. Все делается для того, чтобы мариупольцы чувствовали заботу и поддержку большой страны», — подчеркнул министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.
Организациями подведомственными Министерству ЖКХ Московской области проводятся работы по восстановлению инфраструктуры в Запорожской области, Донецкой и Луганской Народных Республик.
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«Мы помним все дома в том виде, в каком они были в прошлом году. Хочется отметить колоссальные объемы работ, которые проводятся на каждом из объектов и в большинстве случаев идут с опережением. Все делается для того, чтобы мариупольцы чувствовали заботу и поддержку большой страны», — подчеркнул министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.
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Мира Полтева