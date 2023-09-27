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В Мариуполе завершили ремонт одного из жилых домов

27 сентября 2023, 12:43
Фото: Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области

Фото: Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области

В центре Мариуполя специалисты из Московской области восстановили пятиэтажный дом, который пострадал в результате многочисленных пожаров. Он стал безопасным и комфортным для жизни.
Строителями проделана огромная работа по восстановлению конструктивных элементов здания. Были заменены системы холодного водоснабжения, центрального отопления и водоотведения. Также установили новые окна, провели отделку фасада и отремонтировали помещения общего пользования. Кроме этого, привели в порядок придомовую территорию.

«Мы помним все дома в том виде, в каком они были в прошлом году. Хочется отметить колоссальные объемы работ, которые проводятся на каждом из объектов и в большинстве случаев идут с опережением. Все делается для того, чтобы мариупольцы чувствовали заботу и поддержку большой страны», — подчеркнул министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.


Организациями подведомственными Министерству ЖКХ Московской области проводятся работы по восстановлению инфраструктуры в Запорожской области, Донецкой и Луганской Народных Республик.

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#антон велиховский
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США не имеют понятия, как завершится конфликт на Украине
19Fortyfive: у США нет стратегии для завершения конфликта на Украине
27 сентября 2023, 13:24

Фото: iStock/Jon Rehg

Американские власти не знают, как завершится украинских конфликт, при этом по-прежнему выступают против мирного урегулирования. Такое мнение высказал американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис в статье для издания 19Fortyfive.
«У США все еще нет стратегии для завершения войны. У Вашингтона даже нет представления о том, как может закончиться конфликт, и США сопротивляются любым попыткам добиться его урегулирования посредством дипломатии», - пишет Дэвис.

Он подчеркнул, что власти США регулярно повторяют «мантру» о своей готовности «поддерживать Украину столько, сколько потребуется», однако непонятно, как эта политика защищает интересы самих Штатов.

Дэвис считает, что Вашингтона в первую очередь должен способствовать скорейшему завершению украинского конфликта, но американские власти наоборот растягивают его, что приводит к ослаблению обороноспособности США.

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#сша
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#политика
#бюджет
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Сейсмологи из Норвегии зафиксировали четыре взрыва на «Северных потоках»
27 сентября 2023, 12:58

Фото: istock/Dragan Mihajlovic

Учёные из Норвежского института сейсмических наблюдений Norsar допустили, что взрывов могло быть ещё больше.
4 взрыва произошли на маршрутах газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» в прошлом году. При этом ранее считалось, что их было 2, пишет газета The Guardian.
 
По данным специалистов из Норвежского института сейсмических наблюдений Norsar, первый взрыв зафиксирован 26 сентября 2022 года в 02:03:24 по местному времени, второй - в 19:03:50, а третий спустя 7 секунд после второго взрыва. Через 9 секунд последовал четвертый.
 
Второй и третий взрывы случились в 220 м друг от друга, а четвертый - в нескольких километрах к юго-западу от второго.
 
Но взрывов могло быть ещё больше. The Guardian уточнило, что итоги расследований диверсии, которые проводят Дания, Швеция и ФРГ, планируют опубликовать совместно с Norsar. Ведомства стран не стали комментировать данную тему.

Ранее американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что спецслужбы Соединенных штатов замели следы участия в подрыве трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». Херш также добавил, что информацию об подготовке диверсии не вносили на компьютеры, вся документация печаталась на пишущей машинке Royal или Smith Corona.

Отчет об операции в Норвегии были отправлены только главе ЦРУ США Уильяму Бернсу. Тот поддерживал связь с организаторами теракта и президентом Соединенных Штатов Джо Байденом.

Кроме того, Сеймур Херш заявил, что после взрыва бумажные документы были уничтожены.

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#северный поток
#расследование
#журналисты
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В Совфеде осудили инициативу о закрытии консульства России в Финляндии
Сенатор Джабаров: Финляндия сейчас находится в «пронатовском раже»
27 сентября 2023, 12:39

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал информацию о том, что в парламент Финляндии поступит инициатива о закрытии консульства России. Об этом пишет RT.
Джабаров отметил, что такими действиями Финляндия наносит вред сама себе. По мнению сенатора, власти страны уже начинают это осознавать.

«Экономика Финляндии когда-то во многом держалась на нашем газе, лесе и на наших поставках. Финляндия сбывала огромное количество своего невостребованного в Европе товара на российском рынке. Очень скоро она превратится в третьесортное государство Европы», — цитирует сенатора RT.

Сенатор подчеркнул, что работать с Финляндией было всегда комфортно, однако из-за того, что страна попала под давление и влияние США, она может стать «третьесортным государством Европы».

Напомним, ранее сообщалось о том, что гражданская инициатива о закрытии консульства РФ на Аландских островах набрала 50 тысяч подписей, которые необходимы для передачи в парламент Финляндии. Петиция в поддержку ликвидации российского диппредставительства на Аландах появилась после вступления республики в НАТО.

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Суд признал Трампа виновным: кто теперь станет президентом США
Суд Нью-Йорка признал Трампа виновным в мошенничестве: сможет ли он баллотироваться в 2024
27 сентября 2023, 12:16

Фото: сайт Кремля

Бывший президент США Дональд Трамп признан виновным в мошенничестве решением Нью-Йоркского суда. Редакция «Радио 1» расскажет, как это отразится на предвыборной гонке и сможет ли он баллотироваться в президенты в 2024 году.

Дональда Трампа признали виновным в мошенничестве


Бывший президент США Дональд Трамп признан виновным в мошенничестве. Об этом сообщило агентство Bloomberg. Рассмотрев иск в отношении политика, суд Нью-Йорка пришел к выводу, что требование прокурора к Трампу обосновано и назначил бывшему лидеру США выплатить государству ущерб в размере 250 миллионов долларов. Рассмотрение дела будет продолжено в суде 2 октября, которое пройдет с участием присяжных.

Что значит признание Трампа виновным в мошенничестве


По версии обвинения, Дональд Трамп умышленно преувеличивал свое состояние каждый год на протяжении десяти лет. Такая схема позволила политику и членам его семьи незаконно экономить на кредитах и страховках. Завышенные показатели в финансовой отчетности позволяли семейству Трампа получать более выгодные условия по экономическим вопросам. Расследование дела против экс-президента США началось в 2019 году, а в сентябре 2022 года прокурор штата подала против политика первый иск. Сторона обвинения добивается возмещения ущерба Трампом, а также запрета на ведение семейного бизнеса Trump Organization политиком и его сыновьями. Адвокат бывшего американского лидера обвинение отрицает, уличив прокурора в политической мотивированности и предвзятости.

Примечательно, что в отношении Трампа расследуется еще несколько дел. Бывший президент США является фигурантом в деле о штурме Капитолия в январе 2021 года, попытке отменить результаты выборов 2020 года и неподобающем хранении секретных документов.

Сможет ли Трамп баллотироваться в президенты США

 
Президент американского университета в Москве, профессор Эдуард Лозанский в беседе с «Радио 1» рассказал, чего стоит ждать от президентских выборов в США в 2024 году.

По его словам, несмотря на то, что уголовное дело о мошенничестве в отношении политика не единственное, Трамп обходит действующего президента США Джо Байдена в рейтинге.  

«Преследование Дональда Трампа не сыграет существенной роли в предвыборной кампании, а решение суда будет опротестовываться. Это не первый случай, а четвертое или пятое уголовное дело в отношении политика. Я не думаю, что это сыграет какую-то роль. Если раньше рейтинги у Байдена и Трампа были одинаковые, то впоследствии Трамп опередил политического оппонента на один пункт, а теперь опережает на десять. В течение всей президентской гонки это будет продолжаться. Я думаю, что Байден теряет популярность в своей партии, об этом свидетельствует последний опрос. 67% демократов считают, что он не подходящий кандидат», - пояснил Лозанский. 

В США Трампа предупредили о возможном покушении
В США Трампа предупредили о возможном покушении

Эксперт также заявил, что руководство демократической партии США поймет, что близится катастрофа. Джо Байден проиграет президентскую гонку и ему будет предложено сойти с дистанции.

«Судебная система устроена так, что можно подавать апелляцию и дойти вплоть до Верховного суда, и никакого эффекта на президентскую кампанию она не окажет. Трамп по-прежнему лидирует. Его преимущество увеличивается чуть ли ни каждый день», - подчеркнул Лозанский.
 
Он также рассказал об обострении ситуации в Нью-Йорке на фоне прибывших в регион беженцев и анонсировал начало процесса по рассмотрению импичмента Байдена.

«Беженцы заполонили улицы, кроме того, их еще и селят в дорогие отели. В этом обвиняют администрацию Байдена. Если действующий лидер США сойдет, то следующим кандидатом мог бы стать губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом. Однако стало известно, что он тоже замешан в финансовых схемах с Хантером Байденом. Все, чего касается сын Байдена - вызывает скандалы и иски. Кроме того, 28 числа начинается процесс принятия решения по импичменту Байдена. Будут обсуждены все моменты и будут заслушаны показания свидетелей. Будут обсуждаться  финансовые махинации, Украина и скандал, когда Байден поставил своего сына Хантера в совет директоров, и он получил миллионные гонорары и не платил налоги», - заключил Лозанский. 

Трамп прокомментировал приговор суда  


Экс-президент США Дональд Трамп прокомментировал решение суда и назвал происходящее политической войной, которая была развязана демократами. Адвокат политика Кристофер Кис заявил, что решение Нью-Йоркского суда возмутительно и члены семьи Трампа намерены его опротестовать. 
 

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В МИД РФ обвинили США и Британию в помощи ВСУ с атакой на Севастополь
Захарова: Спецслужбы из США и Британии помогали ВСУ атаковать Севастополь
27 сентября 2023, 11:56

Фото: iStock/iDymax

Американские и британские спецслужбы активно помогали Украине в подготовке и совершении атаки на Севастополь. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в рамках брифинга.
Она напомнила, что 22 сентября под удар ВСУ попал штаб Черноморского флота в Севастополе.

«Нет ни малейшего сомнения, что атака была заранее спланирована с использованием западных разведывательных средств, натовского спутникового оборудования, самолетов разведчиков», - заявила Захарова. 

Она также подчеркнула, что ВСУ смогли осуществить данную атаку только в тесной координации с американскими и британскими спецслужбами.

Ранее сообщалось, что 22 сентября ВСУ осуществили обстрел Севастополя. Ракеты обрушились на штаб Черноморского флота, в результате чего в здании произошёл пожар. Это привело к разрушению исторического здания штаба.

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#всу
#ракеты
#захарова
#удар
#атака
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Маккарти высказался против включения $6 млрд для Киева во временный бюджет США
27 сентября 2023, 11:31

Фото: iStock/rarrarorro

Спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти назвал неправильным выделение дополнительных денег Украине и включение данной статьи расходов в проект финансирования.
«Да, это неправильно. Они делают выбор в пользу Украины, а не американцев. Я знаю, что там есть проблемы, но мы также должны смотреть на то, что происходит сейчас в США», — так он ответил на вопрос по поводу включения дополнительной помощи Украине в проект финансирования.

Он подчеркнул, что на южной границе США существуют проблемы и именно их решение должно являться приоритетом для правительства, отметив, что Киеву уже предоставлена достаточная сумма денег.

Ранее Маккарти не дал президенту Украины Владимиру Зеленскому во время его визита в Вашингтон выступить перед членами конгресса из-за напряженного графика американских законодателей.

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В Финляндии хотят закрыть консульство РФ на Аландских островах
27 сентября 2023, 10:39

Фото: iStock/naumoid

Гражданская инициатива о закрытии консульства РФ на Аландских островах набрала 50 тысяч подписей, которые необходимы для передачи в парламент Финляндии.
ТАСС пишет, что петицию подписали 50 150 человек. Это позволит направить её на рассмотрение в финский законодательный орган. Данное количество подписей удалось собрать менее чем за 6 месяцев.

Петиция в поддержку ликвидации российского диппредставительства на Аландах появилась после вступления республики в НАТО.

Консульство в Мариехамне начало работу в 1940 году в соответствии с Московским мирным договором между СССР и Финляндией.

Ранее в Финляндии отметили, что поддержка Украины и членство в НАТО оказываются затратными для республики. Об этом заявил директор по оборонной политике при Министерстве обороны страны Янне Кууселу.

Политолог Марат Баширов уверен: от вступления в НАТО страдает в первую очередь простой народ. Об этом он рассказал «Радио 1».

«В западной Европе, в том числе, в Финляндии видно, что есть элита. Это элита, которая коррумпированная, это продажная элита, она находится на службе у США. А есть народ, который страдает. Но это не означает, что элита из-за страданий народа поменяет своё мнение относительно участия в НАТО. Это очевидно», — сказал Баширов.

Политолог отметил, что Финляндия всегда была ориентирована на Запад, однако вступление в НАТО сделало жизнь обычных граждан хуже.

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#финляндия
#нато
#санкции
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Каширские единороссы получили благодарность губернатора за организацию выборов
27 сентября 2023, 10:37

Фото: телеграм-канале Михаила Шувалова

Глава городского округа Кашира Михаил Шувалов вместе с депутатом Мособлумы Андреем Голубевым принял участие в заседании Политсовета местного отделения партии «Единая Россия». О этом сам Шувалов сообщил в своём телеграм-канале.
«В ходе заседания подвели итоги Единого дня голосования. Наш губернатор Андрей Юрьевич Воробьёв набрал 83,68% голосов, и это показатель доверия жителей региона. Местное отделение партии продемонстрировало высокий уровень подготовки выборов и результатов своей деятельности», – написал Шувалов. 
По его оценке, большую работу проделали депутаты фракции единороссов в Совете депутатов округа. Она была отмечена благодарностью губернатора, которую Голубев вручил председателю Совета депутатов, руководителю фракции Сергею Бурову.  Обсуждали и вопрос созыва XXV Конференции отделения «Единой России» городского округа Кашира, которая пройдёт 12 октября.

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#губернатор
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#мособлдума
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Россия обновила санкции против Британии
27 сентября 2023, 10:30

Фото: istock/syahrir maulana

Москва добавила 23 человека в список британских граждан, которым запрещён въезд в Россию.
В сообщении на сайте МИД сказано, что принято решение расширить российский «стоп-лист» и включить туда представителей военно-политического истеблишмента, журналистского корпуса и научного сообщества Великобритании (всего 23 человека).
 
В перечень попали начальник Штаба обороны вооруженных сил Энтони Радакин, Мадлен Алессандри, которая причастна к формулированию стратегии Лондона на украинском направлении, председатель совета директоров оборонной компании BAE Systems Крессида Хогг.

Персональные ограничения начали распространяться и на сотрудников британских психологических центров, которые вовлечены в сбор и анализ информации для борьбы с РФ. Среди них Королевский институт оборонных исследований, «Фонд Генри Джексона», а также исследовательский институт «Сивитас».

Ранее Министерство торговли США ввело санкции против 5 компаний из России и 23 компаний из других стран. Об этом сообщается в уведомлении, размещенном в Федеральном реестре. 

Под санкции попали также компании из Финляндии, Германии, КНР, Омана, ОФЭ и Пакистана. В сообщении Минторга США указано, что эти организации действуют вопреки интересам нацбезопасности или внешней политики США.

С ограничениями столкнулись ООО «Грант Инструмент», «СМТ Айлоджик», ООО «Девайс Консалтинг», ВСМПО-АВИСМА и «Стрелой».

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#россия
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