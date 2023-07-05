В МИД Абхазии прокомментировали соглашение о двойном гражданстве с Россией

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Глава МИД республики Инал Ардзинба заявил, что соглашение о двойном гражданстве между Абхазией и РФ — это подтверждение братских отношений и высокого уровня диалога с Россией. Об этом сообщает медиацентр МИД республики.
Уточняется, что ранее министры иностранных дел России и Абхазии Сергей Лавров и Инал Ардзинба подписали Соглашение о двойном гражданстве, предусматривающее упрощенную процедуру получения гражданства России для граждан республики.
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