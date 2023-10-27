В МИД Армении назвали условия для мира с Азербайджаном

Мир между Арменией и Азербайджаном возможен при исполнении условий Алма-Атинской декларации 1991 года. Об этом заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в ходе пресс-конференции с главой МИД Венгрии Петером Сийярто.