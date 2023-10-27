В МИД Армении назвали условия для мира с Азербайджаном

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Мир между Арменией и Азербайджаном возможен при исполнении условий Алма-Атинской декларации 1991 года. Об этом заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в ходе пресс-конференции с главой МИД Венгрии Петером Сийярто.
Уточняется, что стабильный мир между странами возможен при однозначном признании территориальной целостности Армении и Азербайджана, делимитации границ, согласно Алма-Атинской декларации 1991 года и последних карт Советского Союза.
Ранее власти Армении заявляли, что возможен учёт армянского анклава Арцвашен на территории бывшего Советского Азербайджана и семи анклавов Азербайджана на территории бывшей Советской Армении. Отмечается, что в настоящее время эти анклавы были фактически поглощены сторонами конфликта.
При этом оппозиция Армении не готова признавать передачу анклавов Азербайджану, поскольку через один из них проходит дорога, ведущая к Ирану, а через второй – к Грузии. Отмечается, что армянские власти намерены сохранить эти границе в составе своего государства.
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Ранее власти Армении заявляли, что возможен учёт армянского анклава Арцвашен на территории бывшего Советского Азербайджана и семи анклавов Азербайджана на территории бывшей Советской Армении. Отмечается, что в настоящее время эти анклавы были фактически поглощены сторонами конфликта.
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Анастасия Чинкова