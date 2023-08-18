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Попытка Киева нанести удар беспилотником по центру Москвы – очередное подтверждение преступности режима Зеленского, прокомментировали ситуацию в МИД РФ.
Администрация США вливает в Украину огромное количество денег, пренебрегая интересами американских граждан. По мнению эксперта, удары украинских беспилотников по инфраструктуре РФ говорят о том, что Киев хочет напасть на Москву, а не защититься, что может привести мир к ядерной войне.
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