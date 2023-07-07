В МИД Австрии выступили против поставок кассетных бомб Киеву

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Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг заявил, что страна выступает против передачи Киеву кассетных боеприпасов, которые несут угрозу для гражданского населения.
«У нас четкая позиция. Мы одна из стран, находящихся в авангарде процесса разоружения. Это оружие, эти боеприпасы запрещены на международном уровне, потому что их принцип действия похож на противопехотные мины», - заявил Шалленберг перед началом конференции ОБСЕ по изменению климата, которая проходит в Вене.
Он объяснил, что кассетные бомбы могут лежать годами и наносить большой вред гражданскому населению. При этом глава МИД Австрии заявил, что страна выступает за помощь Украине, однако, по его словам, она должна быть «правильная».
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