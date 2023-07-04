В МИД Британии считают, что Украина может войти в НАТО по ускоренной процедуре

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Глава британского МИД Джеймс Клеверли заявил, что Киев может стать членом Североатлантического альянса по ускоренной процедуре, в интервью итальянской газете la Repubblica.
«Я думаю, она может сделать это без обычной волокиты, как это произошло со Швецией и Финляндией», - прокомментировал ситуацию Клеверли.
Министр не смог ответить на вопрос, когда процесс вступления Киева в альянс сможет стартовать, поскольку сперва на территории Украины должны завершиться боевые действия.
Однако, он подчеркнул, что у Киева уже есть опыт натовской подготовки, стандартов и поставок вооружения, что является безусловным плюсом.
Вчера бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен также заявил, что Киев может получить ускоренное членство в Североатлантическом альянсе. По мнению бывшего генсека, Вооруженные силы Украины могут стать самой боеспособной армией в Европе.
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Министр не смог ответить на вопрос, когда процесс вступления Киева в альянс сможет стартовать, поскольку сперва на территории Украины должны завершиться боевые действия.
Вчера бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен также заявил, что Киев может получить ускоренное членство в Североатлантическом альянсе. По мнению бывшего генсека, Вооруженные силы Украины могут стать самой боеспособной армией в Европе.
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Евгения Парфентьева