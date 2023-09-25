В МИД Финляндии признали, что санкции нацелены и на простых россиян

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Глава финского МИД Элина Валтонен признала, что антироссийские санкции Запада нацелены и на простых россиян, так они платят за ситуацию на Украине. Её слова передает газета Washington Post.
«Да, санкции действительно вредят обычным людям. Но я не думаю, что у нас есть выбор», — заявила Валтонен.
По её словам, жители России должны осознавать, что за ситуацию на Украине нежно платить и им нужно это показать.
Напомним, с полуночи 16 сентября въезд зарегистрированных в РФ легковых автомобилей запрещен в Финляндию. Уже въехавшие в страну российские машины должны покинуть её территорию в течение полугода. Ограничение касается всех легковых транспортных средств с числом мест менее 10.
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