В МИД Индии раскрыли, когда Белоруссия станет членом ШОС

Фото: iStock/Aliaksandr Bukatsich
В МИД Индии, в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества, рассказали, когда Белоруссия сможет вступить в союз, сообщает «РИА Новости».
«Белоруссия присоединится к ШОС в качестве полноправного члена в 2024 году», - прокомментировали ситуацию представители индийского МИД.
Саммит ШОС стартовал в Нью-Дели в онлайн-формате, на нем председательствует премьер-министр Индии Нарендра Моди.
Читайте также:
Путин: Бесконечное накопление долгов развитыми странами приближает мировой кризис
В МИД Британии считают, что Украина может войти в НАТО по ускоренной процедуре
Латвия частично возобновит прием заявлений на визы от россиян
Евгения Парфентьева