В МИД Индии заявили, что власти не намерены сменять название государства

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Индия, используя слово «Бхарат» в материалах к саммиту G20, не подразумевает изменение названия государства. Об этом в интервью агентству ANI заявил министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар.
Уточняется, что в Индии два официальных языка – хинди и английский. На втором название страны звучит как India (Индия), а вот на хинди – Бхарат. То есть, оба наименования равнозначны и используются одновременно.
Министр иностранных дел отметил, что Индия – это и есть Бхарат, что прописано в конституции, поэтому о как таковом переименовании речь идти не может.
Ранее издание The Economic Times сообщало, что Индия намерена сменить название государства. А главный научный сотрудник Института востоковедения РАН Евгения Ванина назвала причиной такого шага властей государства – намерение вернутся к древнеиндийским истокам.
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Анастасия Чинкова