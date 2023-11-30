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В МИД Катара подтвердили продление перемирия в Газе на один день

30 ноября 2023, 08:11
Фото: iStock/Gilnature

Фото: iStock/Gilnature

МИД Катара подтвердил продление гуманитарной паузы в секторе Газа на один день.
Ранее о продлении перемирия заявило палестинское движение ХАМАС.

Напомним, 7 октября 2023 года палестинские группировки во главе с ХАМАС начали крупномасштабное вторжение в Израиль из сектора Газа. Боевые действия начались ранним утром 7 октября с ракетного обстрела Израиля и проникновения боевиков на израильскую территорию. Армия обороны Израиля объявила о начале операции «Железные мечи» в секторе Газа.


Впервые о гуманитарной паузе было объявлено в пятницу 24 ноября. В 07:00 (08:00 по московскому времени) армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) и ХАМАС заявили о прекращении огня на четыре дня. Позже, 28 ноября, стало известно, что перемирие продлится ещё два дня. 30 ноября ХАМАС и Израиль договорились о продлении режима прекращения огня ещё на одни сутки, теперь перемирие должно завершиться 1 декабря в 07:00.

Вчера движение ХАМАС ответило на просьбу российского государство и освободило из плена двух граждан РФ.

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#израиль
#армия
#катар
#сектор газа
#мир
#конфликт
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«Право на жизнь»: Си Цзиньпин призвал вспомнить о палестинском народе
Си Цзиньпин призвал реализовать право народа Палестины на жизнь
30 ноября 2023, 07:32

Фото: kremlin.ru

В честь Международного дня солидарности с палестинским народом лидер КНР Си Цзиньпин выступил с обращением к мировому сообществу, телеграмму главы государства процитировало CCTV.
«Палестино-израильские мирные переговоры должны быть возобновлены как можно скорее, а права палестинского народа на государственность, выживание и возвращение должны быть реализованы как можно скорее», - сообщается в послании Си Цзиньпина. 

Китайский лидер также отметил, что разгоревшийся на Ближнем Востоке конфликт в очередной раз доказывает, что достичь общей безопасности можно только уважая право на безопасность каждого отдельного государства. 

Напомним, уже совсем скоро между Израилем и палестинским движением ХАМАС закончится перемирие, которое было заключено 24 ноября в 07:00 утра (08:00 по московскому времени).

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#конфликт
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#си цзиньпин
#китай
#палестина
#израиль
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«Новые олигархи»: На Украине рассказали, кто погубит страну
FT: Приближённые Зеленского могут стать новыми олигархами
30 ноября 2023, 06:53

Фото: Сайт Кремля

Окружение украинского президента Владимира Зеленского может превратить в новую олигархию, что очень пугает политических активистов, об этом пишет издание Financial Times.
«Другой причиной для беспокойства (украинских борцов с коррупцией) становятся широкие полномочия, которыми обладает никому не подотчетная команда советников вокруг Зеленского», - прокомментировали ситуацию в издании. 

По словам украинской политической активистки Дарьи Калинюк, приближённые Владимира Зеленского могут стать «новыми олигархами», воспользовавшись теми открытыми схемами для хищения средств, которые не регламентированы украинским законодательством.

К примеру, депутаты Верховной рады Украины могут принимать пожертвования от юридических лиц в неограниченных количествах, а также заниматься любой предпринимательской деятельностью вне своей основной работы, заключили в FT.

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#украина
#депутаты
#владимир зеленский
#коррупция
#активисты
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Маск отказался голосовать за Байдена на выборах президента США
Маск заявил, что не будет голосовать за Байдена на выборах президента США
30 ноября 2023, 06:37

Фото: iStock/rarrarorro

Предприниматель и миллиардер из США Илон Маск заявил, что не планирует голосовать на предстоящих выборах за действующего президента Соединённых Штатов Джо Байдена.
Выборы главы государства запланированы на ноябрь 2024 года, пишет The New York Times (NYT).

«Думаю, что я не стал бы голосовать за Байдена», — сказал Макс в ходе пресс-конференции, организованной NYT.

При этом американский бизнесмен не стал подтверждать или отрицать, планирует ли он голосовать за Дональда Трампа.

«Я имею в виду, что это определенно сложный выбор», — цитирует газета слова Маска.

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#выборы
#бизнесмен
#макс
#сша
#президент
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Экс-сотрудник Пентагона Брайен: США «не потянут» прямого конфликта с Россией
30 ноября 2023, 06:10

Фото: iStock/Aquir

Бывший помощник замминистра обороны США Стивен Брайен считает, что Соединенные Штаты не смогут справиться с Россией, если отправят свои войска на Украину. Об этом пишет 30 ноября РИА Новости.
Свое заявление Брайен сделал в ходе дискуссии с президентом Американского совета по внешней политике Германом Пирчнером.

По мнению бывшего сотрудника Пентагона, американская промышленность не способна заменить потери вооружения и расходы на боеприпасы в случае военного конфликта на Украине, так как оборонные заводы Соединённых Штатов работают с устаревшими технологиями и сложными условиями труда.

Более того, как считает Брайен, даже отправка американской авиационной группировки на поддержку Киева может не привести к ожидаемым результатам. Оборонную систему России эксперт описал как «солидную», а истребитель Су-35 назвал «самолетом высшего класса».

НАТО не готово к конфликту на Украине, заключил экс-сотрудник американского оборонного ведомства, а Россия уже давно предупреждала, что западная военная помощь только затягивает конфликт на Украине и делает транспорт с оружием легитимной целью для ВС РФ.

Ранее военный эксперт Кристиан Меллинг в интервью ZDF высказал мнение, что страны НАТО не имеют военного потенциала для того, чтобы противостоять российской армии и остановить ее на границе, в случае возникновения подобной ситуации. Обороноспособность европейских стран сейчас находится на очень низком уровне.

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#россия
#сша
#украина
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Бывший госсекретарь США Киссинджер умер в возрасте 100 лет
Reuters: Умер экс-госсекретарь США Генри Киссинджер, которому было 100 лет
30 ноября 2023, 04:45

Фото: iStock/PeopleImages

Бывший государственный секретарь США Генри Киссинджер умер в возрасте 100 лет, сообщило агентство Reuters. По его информации, политик ушел из жизни 29 ноября в своем доме в штате Коннектикут.
Генри Альфреда Киссинджера называли «патриархом американской внешней политики» за его роль в 1969—1977 годах. Именно по его инициативе было заключено Парижское мирное соглашение, закончившее для США кровопролитную Вьетнамскую войну. В 1973 году за это дипломат получил Нобелевскую премию мира.

После своего ухода с поста государственного секретаря США Киссинджер стал международным консультантом, писателем и лектором. Он неоднократно лично встречался с президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее Киссинджер критически отнесся к намерениям нынешнего президента США Джо Байдена и его предшественника Дональда Трампа вновь участвовать в президентских выборах в 2024 году.

«Для этого нужны определенные силы, физические. В зрелости есть некоторые преимущества. Истощение и ограниченная трудоспособность таят в себе опасность», — заявил тогда экс-госсекретарь в интервью телеканалу CBS News.

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#смерть
#сша
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Al Jazeera: Израиль освободил 30 палестинских заключённых
30 ноября 2023, 04:27

Фото: iStock/Ekaterina_Lin

Израиль в рамках соглашения с движением ХАМАС освободил шестую группу палестинских заключенных из тридцати человек.
Об этом сообщает Al Jazeera.

Отмечается, что один из автобусов с освобожденными заключенными покинул израильскую тюрьму Офер. По информации телеканала, он направляется в Рамаллу.

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#израиль
#хамас
#война
#люди
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Глава МИД Британии Кэмерон призвал НАТО снабжать Украину оружием ещё два года
30 ноября 2023, 04:06

Фото: iStock/IR_Stone

Министр иностранных дел и бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон в рамках саммита глав внешнеполитических ведомств НАТО призвал своих коллег убедить оружейные фирмы альянса ещё два года снабжать Украину оружием. Об этом 30 ноября написало британское издание Telegraph.
По мнению Кэмерона, НАТО должно продолжать наращивать экономическую и военную мощь блока, дабы «продержаться дольше России».

Ранее глава президентской фракции Украины «Слуга народа» Давид Арахамия, возглавлявший украинскую делегацию на переговорах в Стамбуле, заявил, что конфликт можно было завершить ещё весной 2022 года. Для этого нужно было согласиться на нейтралитет страны и отказаться от вступления в НАТО. Однако украинские власти послушали бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который настоял на том, чтобы Зеленский отказался от подписания соглашения.

Комментируя это заявление, турецкий аналитик Энгин Озер пояснил РИА Новости, что на Украину на протяжении всего конфликта оказывают давление не США, а Великобритания. А связано это с тем, что европейская страна пытается растянуть конфликт для отвлечения России, поскольку имеет планы на Центральную Азию. То есть, власти Британии хотят, чтобы Россия затратила все свои силы на Украине и уже не смогла помочь Азии.

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#нато
#оружие
#великобритания
#украина
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Из Google Play исчезли мобильные приложения Почта Банка и «Русского стандарта»
30 ноября 2023, 03:44

Фото: iStock/Sitthiphong

Мобильные приложения «Почта банка» и банка «Русский стандарт» оказались недоступны для скачивания в Google Play, cообщили «Известия».
В App Store также стало недоступно для скачивания приложение «Почта банка», в то время «Русский стандарт» установить на iPhone ещё можно. В Google Play также есть приложение «Русского стандарта страхование».

Telegram-канал «Финансовый караульный» также сообщал, что из AppStore и Google Play удалены приложения сразу нескольких банков – «Почта Банка», «Русского Стандарта», «Абсолюта», «Хоум банка» и «Всероссийского банка развития регионов».

Ранее «Русский стандарт» и Почта Банк, попавшие под санкции США ещё 2 ноября, рекомендовали своим клиентам снять все средства с карт.  Все карты банков, в их числе и иностранные платежные системы, функционируют в России, однако антироссийские санкции повлияют на возможность пользоваться картами кредитных учреждений за границей, в том числе системы UnionPay.

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#приложения
#банки
#google
#мобильное приложение
#санкции
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Байден перепутал имя лидера Китая Си Цзиньпина
Байден назвал лидера Китая Си Цзиньпина другим именем
30 ноября 2023, 03:43

Фото: сайт Белого дома

Президент США Джо Байден в ходе публичного выступления перепутал имя китайского лидера Си Цзиньпина с именем другого известного политика из Китая. Об этом пишет РИА Новости.
Американский президент выступал в штате Колорадо, где в очередной раз рассказал о беседе, состоявшейся в Гималаях. Речь в ней шла о том, что, если США определять одним словом, этим словом будут «возможности». Однако ранее в этом истории Байден всегда называл своим собеседником Си Цзиньпин, то на этот раз он назвал имя другого китайского политика.

«Дело вот в чем. И я говорил это Дэн Сяопину в Гималаях, говорил другим мировым лидерам: никогда не ставьте против американцев!», — заявил Джо Байден.

Дэн Сяопин в свою очередь является политиком, который с конца 1970-х по начало 1990-х годов фактически возглавлял КНР.

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