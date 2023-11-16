В МИД КНР слова Байдена о Си Цзиньпине назвали ошибочными и безответственными

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Слова американского президента Джозефа Байдена о китайском лидере Си Цзиньпине ошибочны и безответственны, об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
«Это заявление крайне неверное и безответственное. Китай решительно выступает против политических манипуляций», - ответила на слова Байдена Мао Нин.
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