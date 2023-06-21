В МИД КНР слова Байдена о Си Цзиньпине назвали безответственными

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В Китае высказывание Байдена о лидере КНР назвали политической провокацией
Официальный представитель МИД Мао Нин выразил протест на слова американского лидера Джо Байдена о Си Цзиньпине, сообщает «РИА Новости».
Напомним, ранее Байден назвал главу Китая Си Цзиньпина является диктатором. Президент США также отметил, что Си Цзиньпин, возможно, не был осведомлен о местоположении воздушного шара, который был сбит 4 февраля в воздушном пространстве США.
«Высказывания американской стороны крайне абсурдны, крайне безответственны, противоречат фактам, серьезно нарушают дипломатический этикет, являются серьезным посягательством на политическое достоинство Китая и открытой политической провокацией», - прокомментировал ситуацию Нин.
При этом, подобное громкое заявление прозвучало в США спустя сутки после визита в КНР американского государственного секретаря Энтони Блинкена. На это визит в администрации Байдена возлагали большие надежды, полагая, что он поможет восстановить позитивный баланс в отношениях Штатов и КНР.
Ранее «Радио 1» сообщало, как президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что России и Украине пора сесть за стол переговоров. По словам бразильского лидера, в мире есть много более важных проблем – голод, неравенство, и заниматься в это время войной – непозволительно.
Напомним, ранее Байден назвал главу Китая Си Цзиньпина является диктатором. Президент США также отметил, что Си Цзиньпин, возможно, не был осведомлен о местоположении воздушного шара, который был сбит 4 февраля в воздушном пространстве США.
При этом, подобное громкое заявление прозвучало в США спустя сутки после визита в КНР американского государственного секретаря Энтони Блинкена. На это визит в администрации Байдена возлагали большие надежды, полагая, что он поможет восстановить позитивный баланс в отношениях Штатов и КНР.
Ранее «Радио 1» сообщало, как президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что России и Украине пора сесть за стол переговоров. По словам бразильского лидера, в мире есть много более важных проблем – голод, неравенство, и заниматься в это время войной – непозволительно.
Евгения Парфентьева