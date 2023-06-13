В МИД КНР удивились молчанию США по «Северным потокам»

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Ван Ваньбинь заявил, что молчание Вашингтона по ситуации на «Северных потоках» крайне странно
Официальный представитель МИД КНР Ван Ваньбинь заявил, что молчание Соединенных Штатов Америки по ситуации вокруг «Северных потоков» вызывает удивление, сообщает «РИА Новости».
Напомним, бельгийский телеканал RTBF раскрыл, как ЦРУ уведомляло Бельгию о ходе расследования подрыва «Северных потоков». По информации СМИ, спустя некоторое время после теракта, американское ЦРУ уведомило разведывательные службы Бельгии о роли Киева в диверсии на газопроводе.
«В чем причина молчания США? Какие секреты таит для США инцидент с «Северными потоками»? Когда США намерены дать разъяснения в ответ на опасения и озабоченность международного сообщества? Я считаю, что Вашингтон должен предоставить объяснение международному сообществу», - прокомментировал ситуацию Ваньбинь.
По словам министра, Вашингтон всегда реагирует на международные происшествия и скандалы молниеносно, пропагандируя образ так называемой «путеводной звезды». Сейчас же, спустя восемь месяцев после теракта, Штаты упорно продолжают молчать, что вызывает крайнее недоумение.
Ранее «Радио 1» сообщало, что американское издание The Washington Post обнаружило в слитых в сеть секретных документах Пентагона угрозы наследного принца и премьер-министра Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальман Аль Сауда в отношении Соединенных Штатов Америки.
Напомним, бельгийский телеканал RTBF раскрыл, как ЦРУ уведомляло Бельгию о ходе расследования подрыва «Северных потоков». По информации СМИ, спустя некоторое время после теракта, американское ЦРУ уведомило разведывательные службы Бельгии о роли Киева в диверсии на газопроводе.
По словам министра, Вашингтон всегда реагирует на международные происшествия и скандалы молниеносно, пропагандируя образ так называемой «путеводной звезды». Сейчас же, спустя восемь месяцев после теракта, Штаты упорно продолжают молчать, что вызывает крайнее недоумение.
Ранее «Радио 1» сообщало, что американское издание The Washington Post обнаружило в слитых в сеть секретных документах Пентагона угрозы наследного принца и премьер-министра Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальман Аль Сауда в отношении Соединенных Штатов Америки.
Евгения Парфентьева