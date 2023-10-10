В МИД надеются, что Россию не включат в черный или серый списки ФАТФ

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Замглавы МИД РФ Александр Панкин заявил, что Москва работает над тем, чтобы РФ не была включена ни в «черный», ни в «серый» список Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег. Об этом Панкин сообщил журналистам.
Панкин рассказал, что сейчас работа ведется с единомышленниками России, которые пытаются понять нашу страну. Он пояснил, что за РФ нет «черного следа», это результат излишней политизации.
Напомним, в июне этого года ФАТФ по итогам пленарной сессии приняла решение не включать РФ в черный или серый списки. В сообщении организации было указано, что боевые действия, которые проводятся на Украине, противоречат принципам группы, так как подрывают безопасность и целостность финансовой системы.
В «серый» список организации добавили Камерун, Хорватию и Вьетнам. «Черный» список остался неизменным и новые страны в него не вошли.
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Напомним, в июне этого года ФАТФ по итогам пленарной сессии приняла решение не включать РФ в черный или серый списки. В сообщении организации было указано, что боевые действия, которые проводятся на Украине, противоречат принципам группы, так как подрывают безопасность и целостность финансовой системы.
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Екатерина Коршунова