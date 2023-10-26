В МИД назвали условие для возобновления диалога России с Западом

Заместитель постоянного представителя России в Женеве, Андрей Белоусов, выразил мнение о том, что диалог между Россией и Западом не возобновится до тех пор, пока Запад не откажется от политики сдерживания Москвы. Эту позицию он выразил в ходе заседания Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН, сообщает агентство RIA Novosti.