В МИД назвали условие для возобновления диалога России с Западом

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Заместитель постоянного представителя России в Женеве, Андрей Белоусов, выразил мнение о том, что диалог между Россией и Западом не возобновится до тех пор, пока Запад не откажется от политики сдерживания Москвы. Эту позицию он выразил в ходе заседания Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН, сообщает агентство RIA Novosti.
Белоусов отметил, что в последние годы в различных частях мира региональная безопасность подвергается серьезным испытаниям. Напряженность усиливается, заметно растет военная риторика, и слышны голоса представителей «партии войны». В этой обстановке оживляются давние региональные конфликты, а также возникают новые очаги напряженности.
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Артем Кузьмин