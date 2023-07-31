В МИД назвали условие вывода тактического ядерного оружия из Белоруссии

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Директор второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук заявил, что вывод российского тактического ядерного оружия с территории Белоруссии станет возможен только в случае отказа США и НАТО от деструктивного курса, который направлен против России и Белоруссии. Об этом он сообщил изданию РИА Новости.
Полищук также подчеркнул, что данная мера вынужденная и она позволит обеспечить безопасность Союзного государства. Представитель российского МИД указал на то, что НАТО и США необходимо вывезти ядерное оружие из Европы, тогда Россия выведет ТЯО из республики.
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