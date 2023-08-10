В МИД назвали условия для возобновления зерновой сделки

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Замминистра иностранных дел России Михаил Галузин озвучил требования для перезапуска зерновой сделки, передает ТАСС.
После удовлетворения этих условий, по мнению заместителя главы МИД, можно будет перейти к обсуждению вопроса о возобновлении черноморского проекта, но исключительно в рамках заявленных гуманитарных намерений.
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Артем Кузьмин