Радио1
Главная / Новости / Политика/ В МИД Польши назвали причину ухудшения отношений с Украиной

В МИД Польши назвали причину ухудшения отношений с Украиной

МИД Польши: Отношения с Украиной ухудшаются из-за заявлений украинских властей
02 августа 2023, 11:17

Фото: iStock/Berezko

Замглавы МИД Польши Павел Яблоньский заявил, что отношения с Украиной ухудшаются из-за заявлений киевских властей. Об этом он сообщил в эфире радио RMF FM.
Он также отметил, что между странами остаются недопонимания в некоторых вопросах.

По словам дипломата, Варшава продолжает поддерживать Украину в той мере, которая не позволяет ущемлять интересы Польши. Яблоньский прокомментировал вызов посла Украины и заявил, что будет проведен сложный разговор, так как некоторые представители киевской власти допускают не самые лучшие высказывания.


Напомним, посол Украины вызван в Польшу из-за неблагодарного отношения Киева к оказываемой Варшавой помощи.

Читайте также:

В США раскрыли, что на самом деле задумала Польша на Украине

В Польше забили тревогу из-за созданной Украиной ловушки

Киев обвинили в хамстве Западу в ответ на иностранную помощь
#помощь
#посол
#отношения
#польша
#украина
Читайте нас в
В акватории Балтийского моря начались военные учения
Минобороны: В акватории Балтийского моря начались учения «Океанский щит-2023»
02 августа 2023, 12:45

Фото: iStock/Roman Zaika

Российские военные начали учения «Океанский щит-2023» в акватории Балтийского моря. Об этом сообщило российское оборонное ведомство.
По информации ведомства, в учениях примут участие более 30 боевых кораблей, 30 летательных аппаратов и около шести тысяч военнослужащих ВС РФ.

Целью учений станет проверка обороноспособности и готовности к защите национальных интересов. Также, будет проведено боевое слаживание штатов, задействованных в обеспечении безопасности. 

Ранее сообщалось, что Минск и Москва расширят деятельность совместных учебно-боевых центров. 

Читайте также: 

Шойгу: Россия готова помочь Алжиру в развитии военного дела

Шойгу представил к наградам экипаж российского танка

В Минобороны заявили об отражении атаки ВСУ на гражданские суда РФ
#россия
#всу
#вс рф
#минобороны
#шойгу
Читайте нас в
Песков: касающаяся России часть зерновой сделки до сих пор не выполнена
02 августа 2023, 12:35

Фото: сайт Кремля

Россия готова вернуться к зерновой сделке только после того, как будут выполнены ее условия, касающиеся РФ, что до сих пор сделано не было. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Россия готова незамедлительно вернуться к самой сделке, не только к переговорам, но и к самой сделке, незамедлительно готовы сделать. Просто сделка должна быть реализована в той части, которая касается РФ», - рассказал Песков.

Он подчеркнул, что эти условия до сих пор выполнены не были. При этом, по словам Пескова, между президентами Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом сейчас идет телефонный разговор. Его результаты будут известны позже.

Читайте также:

ТАСС: Страны Персидского залива выступают за возобновление зерновой сделки

ООН намерена продолжать контакты по зерновой сделке с РФ, Турцией и Украиной

Глава МИД Уганды Одонго: решение России по зерновой сделке можно понять
#россия
#песков
#рф
Читайте нас в
Песков: Путин ведет переговоры с Эрдоганом
Песков: Путин проводит переговоры с Эрдоганом
02 августа 2023, 12:28

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил что российский лидер Владимир Путин проводит переговоры с турецким коллегой Эрдоганом.
Спикер Кремля в настоящее время не назвал детали разговора президентов. 

Предварительно, лидеры стран могут обсудить условия возобновления зернового соглашения.

Ранее, издание WSJ сообщало, что глава российского государства игнорирует попытки Эрдогана провести переговоры о зерновой сделке. По мнению авторов статьи, к переговорам, Кремль стараются склонить ряд посредников, заинтересованных в возобновлении договора. 

Читайте также: 

Песков заявил о возможности возвращения к зерновой сделке после выполнения условий России

Песков высказался о расширении БРИКС

Песков назвал очевидной угрозу атак БПЛА на Москву

#песков
#переговоры
#турция
#зерновая сделка
Читайте нас в
МИД РФ призвал наладить диалог между сторонами конфликта в Нигере
02 августа 2023, 12:18

Фото: iStock/Ilya Burov

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия считает важным не допустить деградации ситуации в Нигере. Об этом Захарова сообщила во время брифинга.
Захарова добавила, что Россия выступает за проведение национального диалога для установления мира. По словам официального представителя МИД, угроза применения силы в отношении Нигера не будет способствовать урегулированию конфликта в Нигере.

Напомним, ранее тысячи человек в Нигере протестуют против Франции и Экономического сообщества стран Западной Африки. Отмечается, что активисты скандировали лозунги, которые направлены против Франции и ЭКОВАС. Некоторые из участников акции размахивали флагами России.

Бойцы президентской гвардии ранее сообщили о смещении Мохамеда Базума с поста президента Нигера. В среду, 26 июля, они захватили дворец и резиденцию Базума и объявили о закрытии границ в государстве.

На данный момент власти Нигера объявили об открытии границ с Алжиром, Буркина-Фасо, Ливией, Мали и Чадом.

Читайте также:

Глава МИД Италии исключил военное вмешательство Запада в Нигере

Тысячи человек в Нигере вышли на акцию против Франции и ЭКОВАС

Елисейский дворец объявил о решимости Макрона защитить соотечественников в Нигере
#россия
#мид
#человек
#акции
#активисты
#захарова
#нигер
#франция
#конфликт
Читайте нас в
Захарова обвинила США в оправдании атак беспилотников на Москву
Захарова: США оправдали террористические методы Украины
02 августа 2023, 11:33

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США, отказавшись осуждать атаки Киева на территорию РФ, официально оправдали террористические методы украинских властей. Об этом она сообщила в ходе брифинга.
По словам представителя российского внешнеполитического ведомства, США выступили с официальным оправданием атак ВСУ на здание офисного центра. Своими действиями они подтвердили, что киевский режим может продолжать наносить удары по гражданским объектам Москвы. 

Захарова отметила, что Украина использует для атак вооружение и технику, которую ей предоставляет Запад. США оказывают Киеву различную поддержку, в том числе, информационную, подчеркнула дипломат. 

Читайте также: 

Захарова сравнила Польшу и Украину с волком и овцой

Захарова раскрыла количество полученных Россией мирных инициатив по Украине

Захарова: Африка осталась верна России, несмотря на давление США
#сша
#украина
#режим
#всу
#запад
#захарова
Читайте нас в
Байден может направить часть предусмотренных для Киева денег в Тайвань
02 августа 2023, 10:17

Фото: iStock/Tanaonte

Действующий президент США Джо Байден хочет направить часть предусмотренных для Киева на вооружение для Тайваня. Об этом сообщает газета Financial Times, ссылаясь на собственные источники.
«Президент США намерен вскоре обратиться с соответствующей просьбой к Конгрессу, чтобы ускорить поставки оружия Тайваню на фоне растущей угрозы со стороны Китая», - говорится в статье.
 
Ранее в Белом доме уже заявляли, что на вооружение Тайваня будет выделено млн долларов. При этом Тайбэй уже несколько лет находится в ожидании обещанного американцами оружия на 23 млрд долларов. Считается, что помощь Тайваню поддержат республиканцы, которые не хотят выделять деньги Украине.
 
Таким образом, газета утверждает, что голосование станет первой проверкой поддержки Киева в нынешнем Конгрессе.

Читайте также:

Оружие НАТО используют для ударов по РФ вопреки обещаниям США

В Пентагоне признали, что не справляются с помощью Украине

Киев обвинили в хамстве Западу в ответ на иностранную помощь
#сша
#деньги
#помощь
#президент
#голосование
#вооружение
#поставки
Читайте нас в
Оружие НАТО используют для ударов по РФ вопреки обещаниям США
Asia Times: Оружие НАТО используется для атак на Россию, несмотря на обещания США
02 августа 2023, 10:07

Фото: iStock/Wachira Wacharapathom

Западное оружие используется для атак на Россию, несмотря на обещания, данные Киевом Вашингтону, пишет издание Asia Times.
По словам автора статьи, Украина использует боеприпасы, которые были поставлены западными союзниками для атак на Россию. Однако, Пентагон при передаче вооружения обращал внимание, что оружие США не должно применяться на российской территории. 

Обозреватель издания назвал обещания Киева Пентагону о том, что ВСУ будут использовать вооружение только для отражения атак ложью и отметил, что кассетные боеприпасы Украина использует в боях практически ежедневно.  

Читайте также: 

The Guardian: Антироссийские санкции запада привели его к катастрофе

Почти половина украинского бюджета приходится на западную помощь

Путин сообщил, что России готова к столкновению с НАТО



#сша
#оружие
#украина
#боеприпасы
#всу
#пентагон
Читайте нас в
Бразилия выступает против расширения БРИКС
02 августа 2023, 10:06

Фото: iStock/blinow61

Бразилия стала главным противником расширения БРИКС среди стран-участниц.
Информагентство Reuters пишет, что претензии Бразилии связаны с нежеланием превращения БРИКС «в нечто другое». Страна считает, что нужно сохранить сплоченность группы. Бразильское правительство считает, что расширение БРИКС должно происходить постепенно, обеспечивая региональный баланс. Также роли всех нынешних стран-участниц должны сохраниться.
 
В Бразилии уверены, что другие страны могут принимать участие в мероприятиях БРИКС и  без полноправного членства.
При этом страна понимает необходимость уступить и не собираются блокировать расширение БРИКС.
 
На саммите БРИКС, который состоится в Йоханнесбурге 22-24 августа, соберутся лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР. От России будет выступать глава МИД РФ Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин примет участие в саммите в режиме видеоконференции.

Читайте также:

Политолог Багдасаров прокомментировал желание Боливии вступить в БРИКС

Песков высказался о расширении БРИКС

Зеленский заявил о желании встретиться с президентом Бразилии


#бразилия
#страны
#политика
Читайте нас в
ООН будет искать зерно в других местах после выхода России из зерновой сделки
02 августа 2023, 09:56

Фото: iStock/elena_larina

ООН будет искать зерно в другом месте после выхода РФ из продуктового соглашения, сказал заместитель исполнительного директора Всемирной продовольственной программы (ВПП) Карл Скау.
AP News приводит его цитату:
 
«Сейчас мы вынуждены искать зерно в других местах. Мы не знаем точно, как будет развиваться рынок, но вполне возможно повышение цен на продовольствие», — заявил Карл Скау.
17 июля стало известно о выходе России из зерновой сделки. При этом договоренность может возобновиться, если будут выполнены условия Москвы. В ответ на это Украина сделала предложение Турции продлить зерновую сделку без участия России.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что ООН работает со всеми участниками зерновой сделки, в том числе с Россией, для ее восстановления. Об этом он сообщил в ходе беседы с журналистами.

Генсек организации отметил, что в настоящее время, идут обсуждения по вопросу возобновления зернового соглашения со всеми странами, которые имеют к нему отношение.

Читайте также:

ТАСС: Страны Персидского залива выступают за возобновление зерновой сделки

ООН намерена продолжать контакты по зерновой сделке с РФ, Турцией и Украиной

Глава МИД Уганды Одонго: решение России по зерновой сделке можно понять

 
#зерновая сделка
#оон
#россия
Читайте нас в
Подмосковье ищет медработников