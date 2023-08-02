В МИД Польши назвали причину ухудшения отношений с Украиной

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Замглавы МИД Польши Павел Яблоньский заявил, что отношения с Украиной ухудшаются из-за заявлений киевских властей. Об этом он сообщил в эфире радио RMF FM.
Он также отметил, что между странами остаются недопонимания в некоторых вопросах.
По словам дипломата, Варшава продолжает поддерживать Украину в той мере, которая не позволяет ущемлять интересы Польши. Яблоньский прокомментировал вызов посла Украины и заявил, что будет проведен сложный разговор, так как некоторые представители киевской власти допускают не самые лучшие высказывания.
Напомним, посол Украины вызван в Польшу из-за неблагодарного отношения Киева к оказываемой Варшавой помощи.
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По словам дипломата, Варшава продолжает поддерживать Украину в той мере, которая не позволяет ущемлять интересы Польши. Яблоньский прокомментировал вызов посла Украины и заявил, что будет проведен сложный разговор, так как некоторые представители киевской власти допускают не самые лучшие высказывания.
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Анастасия Крестьянова