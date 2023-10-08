В МИД Польши призвали главу МИД Палестины осудить атаку на Израиль

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Министр иностранных дел Польши Збигнев в ходе телефонного разговора призвал своего коллегу из палестинского МИД Рияда аль-Малики осудили атаку на Израиль.
В соцсети X он рассказал о разговоре с министром иностранных дел Палестины. Он призвал к региональной координации, которая позволит остановить боевые действия, жертвами которых стали уже тысячи мирных жителей.
Также Збигнев потребовал от аль-Малики осуждения действий палестинского радикального движения ХАМАС на территории Израиля.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц раскритиковал атаку палестинских боевиков на Израиль, назвав её варварской и возмутительной.
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Также Збигнев потребовал от аль-Малики осуждения действий палестинского радикального движения ХАМАС на территории Израиля.
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Анастасия Чинкова