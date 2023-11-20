В МИД пообещали ответить на антироссийские действия Финляндии

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Москва ответит на любые антироссийские действия Финляндии. Такое заявление сделал директор второго европейского департамента Министерства иностранных дел РФ Сергей Беляев, сообщают РИА Новости.
По словам Беляева, после начала спецоперации на Украине власти Финляндии проводят «последовательную конфронтационную антироссийскую политику». Он отметил, что страна поддерживает Украину, поставляет ВСУ вооружение и усиливает давление санкциями на РФ.
Напомним, 18 ноября Финляндия закрыла 4 КПП на границе. Власти объяснили, что данное решение связано с наплывом мигрантов из третьих стран, которое РФ якобы использует для дестабилизации ситуации в стране.
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«При нынешнем русофобском курсе возможны, к сожалению, любые сценарии. Любые антироссийские действия не останутся без ответа. Его содержание будет зависеть от конкретных параметров решений, которые могут быть приняты в Хельсинки», — заключил Беляев.
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Алина Юрчак