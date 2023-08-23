В МИД пообещали ответить на атаки ВСУ

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Москва не оставит без ответа атаки Киева на гражданские объекты России, заявили в МИД РФ.
«Не оставят их без ответа и наши вооружённые силы, выполняющие сверхважные задачи по денацификации и демилитаризации Украины», - говорится в заявлении на официальном сайте министерства.
В ночь на 23 августа Вооруженные силы Украины попытались атаковать Москву с помощью трех беспилотников. В результате, два из атакующих столицу БПЛА уничтожены средствами ПВО в воздухе над территорией Можайского и Химкинского районов Московской области. Третий БПЛА был подавлен силами РЭБ и потерпел крушение, упав на строящееся здание «Москва-Сити».
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