В МИД предупредили о последствиях высылки Кишиневом дипломатов РФ

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В МИД РФ заявили, что высылка российских дипломатов из Молдавии отразится на отношениях между странами и на их жителях.
«Этот недружественный шаг официального Кишинева, несомненно, будет иметь последствия для российско-молдавских отношений, но в первую очередь отразится на жителях обеих стран, чьи возможности в получении своевременной консульской помощи», — подчеркнули в ведомстве.
Напомним, ранее глава МИД Молдавии, вице-премьер Нику Попеску заявил, что ведомство сократило количество работающих в стране российских дипломатов. О соответствующем решении молдавского внешнеполитического ведомства, была уведомлена российская сторона. По словам Попеску, Россия, якобы, вела в отношении страны враждебную политику и власти приняли решение ограничить число российских дипломатов в Молдавии.
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