В МИД призвали россиян проявлять осторожность в недружественных странах

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В МИД России призвали граждан страны быть осторожными при посещении любой из недружественных стран и быть готовыми к определенным рискам.
«В связи с большим числом поступающих обращений российских граждан и находящихся за рубежом соотечественников вновь акцентируем необходимость тщательно взвешивать все риски при планировании поездок за границу и пребывании в недружественных странах», - говорится в сообщении МИД России.
В ведомстве также призвали российских граждан проявлять повышенную бдительность и выдержку. Кроме того, россияне не должны забывать, что при пересечении границы, они попадают под иностранную юрисдикцию. Таким образом, граждане России должны соблюдать законы и нормы той страны, которую они решили посетить.
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Элина Позднякова