В МИД прокомментировали идею США направить ВСУ изъятые в России активы

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Замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал «воровством» инициативу США направить изъятые активы российских бизнесменов на помощь ветеранам ВСУ. Об этом Рябков сообщил журналистам в Бишкеке, комментируя слова госсекретаря США Энтони Блинкена.
Напомним, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал, что средства, конфискованные у подсанкционных бизнесменов из РФ, направят на реабилитацию солдат ВСУ. Отмечается, что речь идет о $5,4 млн — такую сумму США конфисковали предпринимателя Константина Малофеева, с 2014 года фигурирующего в американских санкционных списках.
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