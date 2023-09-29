В МИД прокомментировали заявления Токаева о соблюдении антироссийских санкций

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В МИД РФ прокомментировали высказывание президента Казахстана Касыма Жомарта Токаева о намерении следовать санкциям в отношении России.
«Рассчитываем, что будем совместно с казахстанскими партнерами и далее эффективно работать с целью не допустить негативного внешнего воздействия на наши добрососедские связи, включая торгово-экономическую кооперацию, которая является весьма масштабной и приносит большую выгоду обеим странам, полностью отвечает интересам их народов», — сообщает ведомство.Помимо этого, в МИД указали, что РФ не вмешивается в отношения Казахстана с другими государствами.
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Алина Юрчак