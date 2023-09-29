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В МИД прокомментировали заявления Токаева о соблюдении антироссийских санкций

МИД: Рассчитываем, что слова Токаева не повлияют на связи Москвы и Астаны
29 сентября 2023, 14:25
Фото: istock / Oleksandr Filon

Фото: istock / Oleksandr Filon

В МИД РФ прокомментировали высказывание президента Казахстана Касыма Жомарта Токаева о намерении следовать санкциям в отношении России.

«Рассчитываем, что будем совместно с казахстанскими партнерами и далее эффективно работать с целью не допустить негативного внешнего воздействия на наши добрососедские связи, включая торгово-экономическую кооперацию, которая является весьма масштабной и приносит большую выгоду обеим странам, полностью отвечает интересам их народов», — сообщает ведомство.
Помимо этого, в МИД указали, что РФ не вмешивается в отношения Казахстана с другими государствами.


Напомним, вчера, 28 сентября, президент Казахстана выступил с заявлением, что страна будет соблюдать режим антироссийских санкций. Токаев отметил, что у Казахстана нет опасений по поводу целостности территорий и возможных притязаний со стороны России, так как государственная граница ратифицирована парламентами обеих стран.

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#граница
#президент
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#отношения
#мид рф
#казахстан
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Медведев заявил, что РФ необходимо добиться устойчивости к натовским ПВО и РЭБ
29 сентября 2023, 15:17

Фото: kremlin.ru

России необходимо добиться устойчивости к средствам РЭБ и силам ПВО, которые НАТО поставляет Украине, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев вовремя совещания на полигоне Капустин Яр в Астраханской области.
«Главное, чего мы должны добиться - это устойчивости к современным средствам противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, которые стоят на вооружении НАТО и которые поставляются нашему врагу», - прокомментировал ситуацию ​политик. 

Ранее Медведев, по поручению президента России Владимира Путина, посетил полигон у линии боевого соприкосновения в ДНР. Он отметил, что военнослужащие настроены на победу, показывают выдающиеся результаты и демонстрируют высокие боевые качества. Также Медведев высоко оценил подготовку личного состава.

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#дмитрий медведев
#пво
#нато
#сво
#украина
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Стало известно, с чем связаны противоречащие друг другу заявления Токаева о России
«Царьград»: Казахстан ищет выгоду, пытаясь угодить всем
29 сентября 2023, 15:03

Фото: iStock/freedarst

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сначала заявил о том, что государство поддерживает и внедряет антироссийские санкции Запада, а потом сообщил, что страна не является «анти-Россией». «Царьград» раскрыл, что на самом деле имел в виду Токаев.
Напомним, что 28 сентября в ходе встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем, Токаев заявил, что в Казастане также будут вводиться антироссийские санкции. Они представляют из себя работу так называемых языковых патрулей, которые будут отлавливать жителей, разговаривающих на русском языке, уменьшение количества русскоязычных школ в стране, уточняет «Царьград»

На следующий день в интервью «Казинформ» Токаев заявил, что Казахстан не является «анти-Россией» и рассчитывает на сотрудничество государств.

По словам директора Центра мониторинга евразийских проблем Аслана Рубаева, Токаев пытается угодить всем сторонам, чтобы оставаться в выгодном положении. То есть, он поддерживает санкции Запада, чтобы избежать попадания под них. При этом, не желает разрывать отношения с Россией, поскольку порядка 80% экономики Казахстана зависит от РФ. 

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#казахстан
#россия
#сотрудничество
#санкции
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Путин провел встречу с участниками СВО
Путин провел встречу с участниками СВО, отличившимися в бою в районе Урожайного
29 сентября 2023, 14:55

Фото: kremlin.ru

29 сентября российский лидер Владимир Путин провел встречу с участниками СВО, отличившимися в бою в районе Урожайного.
Среди участников встречи рядовой Иван Калашников, ефрейтер Алексей Ивливев, рядовой Вячеслав Тарасов, а также старший сержант Виктор Хамаганов. Все они были удостоены государственных наград. 

Напомним, 25 сентября опорный пункт в районе Урожайного удерживали пять бойцов мотострелковой бригады из Бурятии. Враг подошел на двух бронемашинах под прикрытием танка. В результате, украинским боевикам пришлось сдаться. Всего пятеро человек смогли героически отстоять российские позиции.

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#владимир путин
#сво
#награды
#вс рф
#военные
#встреча
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На Западе никто не знает, что значит победа Украины
Данилов: на Западе никто не знает, что значит победа Украины
29 сентября 2023, 14:52

Фото: iStock/sandsun

Никто из руководств стран Запада не могут ответить на вопрос, в чем будет заключаться победа Украины, расстраивается секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.
«Нам никто не может четко ответить, что значит наша победа. Нам говорят: мы вас будем поддерживать до — потом словосочетание — "победа". Говорят, до того момента, когда вы не решите самостоятельно принимать решения», — пожаловался Данилов.

Он отметил, что в Киеве хотят знать, готовы ли западные партнеры поддерживать их до победы или же через какое-то время, исходя из некоторых обстоятельств, могут передумать.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что встреча Владимира Зеленского с западными чиновниками приблизила конец современной Украины. По его словам,  генсек НАТО Столтенберг и министры обороны Франции и Великобритании отказались от реалистичного мирного предложения в пользу дальнейшего поощрения членства Украины в НАТО. Украина обманулась. Они и НАТО скоро узнают об этом.

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#сша
#победа
#украина
#встреча
#нато
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Сегодня Владимир Путин может пообщаться с российскими военнослужащими
Песков: Путин в пятницу может пообщаться с российскими военнослужащими
29 сентября 2023, 13:39

Фото: kremlin.ru

Глава РФ Владимир Путин может провести встречу с российскими военнослужащими, об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
«Сегодня он (Владимир Путин) имеет в виду в середине дня провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Мы тему обозначим. Целый ряд у него закрытых встреч и мероприятий, сегодня мы не исключаем общение Путина с военнослужащими, детали предоставим вам дополнительно, проинформируем вас», - прокомментировал ситуацию Песков.

Позже, Путин выступит с обращением к участникам международной парламентской конференции Россия – Латинская Америка. Все остальные дела президента будут иметь непубличный характер, заключил представитель Кремля. 

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#президент
#совещание
#песков
#владимир путин
#военные
#встреча
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Page Six: Мелания Трамп пересматривает условия брачного договора
29 сентября 2023, 13:34

Фото: istockphoto/photos_

Жена Дональда Трампа Мелания старается обезопасить себя и сына на фоне судебных тяжб экс-президента США и предстоящих выборов. Она решила пересмотреть условия брачного контракта.
Как сообщается в публикации издания Page Six, за последний год Мелания Трамп уже как минимум в третий раз меняет условия брачного соглашения с мужем. Как говорит сама супруга экс-президента, все эти изменения направлены на  то, чтобы сохранить, а, возможно, и улучшить финансовое положение их общего сына Бэррона.

Бывшая модель, дизайнер наручных часов, знающая пять иностранных языков, Мелания Трамп всегда обладала отменной деловой хваткой. Сама она утверждает, что новый брачный контракт призван обеспечить более прочное будущее ей самой и сыну в том случае, если пара расстанется. Источник Page Six утверждает, что пункт в договоре, касающийся Мелании, затрагивает деньги и собственность.

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#собственность
#контракт
#трамп
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В Кремле раскрыли планы Путина на День воссоединения новых регионов с Россией
Путин выступит с видеообращением в День воссоединения новых регионов с Россией
29 сентября 2023, 13:31

Фото: kremlin.ru

Российский лидер Владимир Путин выступит с видеообращением в День воссоединения новых регионов с Россией, об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Президент обратится, будет видеообращение, в котором президент поздравит всех с днем воссоединения новых регионов с Россией», - прокомментировал ситуацию Песков. 

Он также напомнил, что Путин регулярно общается с главами новых регионов.

30 сентября 2023 года в России впервые будет праздноваться День воссоединения новых регионов с Россией. Памятная дата приурочена к подписанию договоров о присоединении к РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, которое состоялось 30 сентября 2022 года.

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#президент
#днр
#лнр
#путин
#песков
#рф
#херсонская область
#запорожская область
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Путин учредил День воссоединения новых регионов с Россией: как это было
День воссоединения новых регионов с Россией будет отмечаться 30 сентября
29 сентября 2023, 12:11

Фото: istock/macky_ch

День воссоединения России и ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей впервые отметят 30 сентября. Редакция «Радио 1» напомнит, как были подписаны договоры о присоединений новых регионов и что этому предшествовало.

Присоединение новых регионов к России


21 февраля 2022 года президент Pоссии Владимир Путин заявил о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. В прямом эфире глава государства подписал договоры о взаимопомощи с регионами. 23 февраля 2022 года пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин и Луганской Народной Республики Леонид Пасечник обратились к российскому президенту с просьбами об оказании помощи в отражении агрессии со стороны властей Украины. Главы регионов заявили, что нуждаются в содействии России, чтобы избежать многочисленных жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.

Вскоре после прошения глав ДНР и ЛНР содействия у России, Украина инициировала экстренное заседание Совбеза, на котором было озвучено, что действия руководителей республик привели к эскалации конфликта на Украине, который продолжался с 2014 года и переговоры глав регионов с российским президентом были недопустимы. 

Президент России Владимир Путин 24 февраля выступил с экстренным обращением к гражданам России и сообщил о начале спецоперации на территории Украины, целью которой стала защита людей, подвергающихся издевательствам и геноциду со стороны киевского режима на протяжении восьми лет.

Когда присоединились ДНР и ЛНР к России


Власти регионов сoобщили о желании присоединиться к России и запросили проведение референдумов на территории ЛНР и ДНР. Pеферендумы прошли с 23 по 27 сентября. В эти же даты состоялось голосование по вопросу о вхождении в состав России Херсонской области. Позже с аналогичным заявлением выступил глава Запорожской области.

Путин рассказал о важности выборов в новых регионах РФ
Путин рассказал о важности выборов в новых регионах РФ

30 сентября 2022 года состoялось подписание договоров с новыми регионами России: Донецкой и Луганской народными республиками, а также Херсонской и Запорожской областей. За ратификацию договоров о включении регионов в состав России 3 октября 2022 года проголосовала Госдума, а на следующий день документы одобрил Совет Федерации. После включения в состав России новых регионов, их общее число достигло 89, а границы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей стали государственными границами страны.

В ходе церемонии пoдписания договоров о присоединении к России новых регионов, президент страны Владимир Путин обратился к властям Киева и их западным кураторам и заявил, что люди, проживающие в Луганске, Донецке, Херсоне и Запорожье навсегда становятся гражданами России и страна намерена защищать их жизнь, интересы и права. 

День присоединения новых территорий к России


30 сентября в России впервые будет праздноваться День воссоединения новых регионов с  Россией. Памятная дата приурочена к подписанию договоров о присоединении к РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
 
Спикер Совфеда Валентина Матвиенкo назвала это событие историческим и отметила, что учреждение памятной даты было инициировано президентом России Владимиром Путиным.

Депутат Госдумы Сергей Алтухов назвал день присоединения к России новых регионов поворотным в истории и подчеркнул, что эта дата достойна ежегодного празднования. Депутат отметил, что год назад жители регионов сделали осознанный и судьбоносный выбор в ходе референдума и своим решением они доказали, что «у нас общее прошлое и будущее».

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#денис пушилин
#рф
#запорожье
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Глава военно-исторического общества Мягков: власти Канады знали, что чествуют эсэсовца
Мягков: в парламенте Канады знали, что чествуют нациста
29 сентября 2023, 12:11

Фото: iStock/Gabriel Shakour

Члены канадского парламента, чествовавшие украинского нациста, не могли не знать о его прошлом. Об этом RT сообщил директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.
Эксперт отметил, что в Канаде оправдывали нацизм ещё со времён Второй Мировой войны. После её окончания в страну прибыло девять тысяч нацистов дивизии СС «Галичина».

При этом, дополняет собеседник RT, жертв холокоста прибыло почти вдвое меньше.

Таким образом, премьер-министр Канады Джастин Трюдо и спикер палаты общин Энтони Рота прекрасно понимали, кто присутствует на заседании и кому они аплодируют.

Ранее сообщалось, что 22 сентября канадские парламентарии и президент Украины Владимир Зеленский горячо поприветствовали 98-летнего украинского нациста Ярослава Хунку, который в годы Второй Мировой войны убивал поляков и евреев.

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#парламент
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