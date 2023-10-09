В МИД рассказали, что будет с миротворцами России в Карабахе

Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ
Замглавы МИД России Михаил Галузин заявил, что миссия российских миротворцев в Нагорном Карабахе остаётся востребованной. Об этом сообщает РБК.
По словам Галузина, точка в конфликте еще не поставлена. Он отметил, что присутствие миротворцев является фактором спокойствия для тех людей, которые остались или могут вернуться в Карабах.
Замглавы МИД РФ добавил, что при участии миротворцев происходят контакты между Баку и Степанакертом. Благодаря их участию также решаются тяжелые вопросы, которые связаны с дальнейшем обустройством в Нагорном Карабахе.
Напомним, мандат российских миротворцев до сих пор не определен, так как Азербайджан отказывается его согласовывать.
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Замглавы МИД РФ добавил, что при участии миротворцев происходят контакты между Баку и Степанакертом. Благодаря их участию также решаются тяжелые вопросы, которые связаны с дальнейшем обустройством в Нагорном Карабахе.
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Екатерина Коршунова