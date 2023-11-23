В МИД рассказали, как Россия ответит на убийство Максудова

Фото: iStock/Ilya Burov
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что убийство корреспондента Бориса Максудова не останется безнаказанным. Ее комментарий опубликован на сайте внешнеполитического ведомства.
Она также отметила, что Украина не опасается критики со стороны своих западных кураторов и союзников.
Дипломат выразила уверенность в том, что виновным в смерти военного корреспондента, не удастся уйти от законного возмездия за совершенные зверства
Читайте также:
Появились кадры, снятые сразу после ранения военкора Максудова
Рогозин пообещал «выследить и обнулить» тех, кто убил военкора Максудова
«Месть от бессилия»: как ВСУ убивали российского корреспондента в Запорожье
Анастасия Крестьянова