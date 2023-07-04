В МИД РФ назвали атаку БПЛА очередным актом терроризма киевского режима

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала утренние атаки БПЛА на Москву и Подмосковье и заявила, что попытка киевского режима атаковать район с гражданской инфраструктурой, в том числе и аэропорт - акт терроризма.
Она призвала мировое сообщество осознать то, что члены Совбеза выступают постоянными спонсорами террористического режима Киева.
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