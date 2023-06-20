В МИД РФ назвали дату завершения зерновой сделки

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Замглавы МИД РФ Вершинин заявил, что 18 июля станет временем завершения зерновой сделки
Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что зерновая сделка может завершиться 18 июля. Об этом пишет издание РИА Новости.
Сообщается, что заместитель главы российского ведомства поделился прогнозом окончания зерновой сделки в беседе с журналистами. Он заявил, что 18 июля станет временем, когда соглашение перестанет действовать.
Ранее «Радио 1» сообщало, что глава МИД РФ Сергей Лавров высказался относительно продления зернового соглашения.
Сообщается, что заместитель главы российского ведомства поделился прогнозом окончания зерновой сделки в беседе с журналистами. Он заявил, что 18 июля станет временем, когда соглашение перестанет действовать.
Анастасия Крестьянова