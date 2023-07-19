В МИД РФ назвали фейками сообщения о переговорах России и США по украинскому вопросу

РИА Новости/пресс-служба МИД РФ
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что информация о переговорах России и США по Украине не соответствует действительности. По ее словам, такие сообщения распространяют для того, чтобы раскачать Россию изнутри.
В последнее время продолжают распространяться сообщения о якобы ведущихся секретных переговорах России и США по Украине. В частности, появилась информация о беседах на эту тему американских чиновников с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире Первого канала заявила, что никаких переговоров по украинскому вопросу Сергей Лавров ни с кем не вел. Это фейк, вброс, нацеленный на дестабилизацию ситуации внутри России, а также на то, чтобы посеять сомнения в твердости российской позиции.
Она уточнила, что США пытаются выдать одну из дискуссий, которую вел с политологами глава российского МИД на полях ООН, за какие-то полулегальные переговоры. Мария Захарова подчеркнула, что в ходе дискуссии обсуждались проблемы глобальной безопасности, а речи о мирном плане по Украине не было.
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире Первого канала заявила, что никаких переговоров по украинскому вопросу Сергей Лавров ни с кем не вел. Это фейк, вброс, нацеленный на дестабилизацию ситуации внутри России, а также на то, чтобы посеять сомнения в твердости российской позиции.
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Александр Бойцов