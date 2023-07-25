В МИД РФ назвали опасное последствие заседания Совета Украина – НАТО

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Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин заявил, что заседание Совета Украина - НАТО может привести к опасному вовлечению НАТО в конфликт Украины с РФ. Об этом Вершинин сообщил во время саммита ООН по продовольственным системам в Риме.
По словам замминистра, Североатлантический альянс открыто поддерживает силовую конфронтацию на Украине, по этой причине НАТО — непосредственный участник этих действий.
Вершинин допустил, что НАТО может участвовать в блокаде портов России и иных силовых акциях в районе Черного моря. Дипломат утверждает, что РФ внимательно следит за развитием событий в Черном море в результате созыва совета Украина – НАТО.
Напомним, ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин заявил, что Россия, в случае необходимости, будет досматривать суда в Черном море. По его словам, подобная мера необходима для того, чтобы убедиться, что прибывающие корабли не используются для перевозки оружия.
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Вершинин допустил, что НАТО может участвовать в блокаде портов России и иных силовых акциях в районе Черного моря. Дипломат утверждает, что РФ внимательно следит за развитием событий в Черном море в результате созыва совета Украина – НАТО.
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Екатерина Коршунова