В МИД РФ назвали условие урегулирования конфликта на Украине

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что устойчивое урегулирование конфликта на Украине возможно только в случае, если киевский режим прекратит боевые действия и террористические атаки, а страны Запада прекратят снабжать Украину вооружением. Об этом сообщается в комментарии Захаровой на сайте МИД РФ.
Напомним, ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что на данный момент переговоры с Украиной пока не нужны, так как «враг должен приползти на коленях, моля о пощаде». Он также отметил, что «невозможно спорить с отсылками к Уставу ООН при понимании того, что помимо суверенитета там есть еще и право наций на самоопределение».
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