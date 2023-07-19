В МИД РФ назвали условия для возврата к обсуждению зерновой сделки

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
У ООН еще есть время для выполнения меморандума с Москвой о вывозе российского зерна и удобрений Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Она напомнила, что у ООН есть еще три месяца для реализации меморандума и достижения конкретных результатов. Захарова подчеркнула, что будет полезнее употребить это время на реальные действия, а не бросаться громкими заявлениями, передает «Лента.ру» слова официального представителя МИД.
Мария Захарова назвала достижение конкретных результатов в реализации меморандума основным условием для возвращения России к обсуждению вопроса зерновой сделки. По ее словам, это станет возможным только если ООН предпримет реальные шаги в этом направлении.
Договоренности по Черноморской зерновой инициативе прекратили действовать 17 июля.
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Мария Захарова назвала достижение конкретных результатов в реализации меморандума основным условием для возвращения России к обсуждению вопроса зерновой сделки. По ее словам, это станет возможным только если ООН предпримет реальные шаги в этом направлении.
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Александр Бойцов