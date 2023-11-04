В МИД РФ обещали ответить на переброску F-35 США в Британию

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РФ примет необходимые военно-технические меры предосторожности после информации о планируемой переброске в Великобританию американских истребителей F-35, способных нести ядерное оружие.
Об этом РИА Новости рассказал заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко в кулуарах Евразийского экономического форума. В МИД оценили переброску этих истребителей как «линию усиления военного давления на Россию».
В целом деятельность НАТО нацелена на уплотнение учений, повышение их масштаба. В ближайшее время организуется новая серия учений, сказал Грушко, добавив, что это часть политики сдерживания России.
Всё это учтут в оперативных планах военного планирования, и во всём, что касается вооружённых сил.
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В целом деятельность НАТО нацелена на уплотнение учений, повышение их масштаба. В ближайшее время организуется новая серия учений, сказал Грушко, добавив, что это часть политики сдерживания России.
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Мария Фирсова