В МИД РФ обозначили опасность положения Пашиняна

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Ереван пытается сохранить экономические выгоды от нахождения Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), но одновременно предпринимает явно недружественные шаги в сфере безопасности. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала такое поведение попыткой усидеть на двух стульях.
Мария Захарова также добавила, что Москва рассматривает последние шаги и заявления армянского руководства и его внезапные попытки наладить «дружбу» с киевским режимом как действия одного порядка, которые в конце концов приведут к полному порабощению Армении коллективным Западом.
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