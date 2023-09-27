В МИД РФ обвинили США и Британию в помощи ВСУ с атакой на Севастополь

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Американские и британские спецслужбы активно помогали Украине в подготовке и совершении атаки на Севастополь. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в рамках брифинга.
Она напомнила, что 22 сентября под удар ВСУ попал штаб Черноморского флота в Севастополе.
Она также подчеркнула, что ВСУ смогли осуществить данную атаку только в тесной координации с американскими и британскими спецслужбами.
Ранее сообщалось, что 22 сентября ВСУ осуществили обстрел Севастополя. Ракеты обрушились на штаб Черноморского флота, в результате чего в здании произошёл пожар. Это привело к разрушению исторического здания штаба.
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«Нет ни малейшего сомнения, что атака была заранее спланирована с использованием западных разведывательных средств, натовского спутникового оборудования, самолетов разведчиков», - заявила Захарова.
Ранее сообщалось, что 22 сентября ВСУ осуществили обстрел Севастополя. Ракеты обрушились на штаб Черноморского флота, в результате чего в здании произошёл пожар. Это привело к разрушению исторического здания штаба.
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Элина Позднякова