В МИД РФ обвинили США в одобрении гонений Киева на УПЦ

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США дают понять, что одобряют действия Киева по гонению на каноническую Украинскую православную церковь тем, что не осуждают их, заявили в МИД России.
В МИД РФ также подчеркнули, что ООН или другие профильные организации не дают реакцию на политику киевского режима, которая выражается в насилии над верующими и священнослужителями. Подобные организации ограничиваются отписками на сообщения Москвы о ситуации, складывающейся вокруг УПЦ.
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