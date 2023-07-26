В МИД РФ обвинили США в одобрении гонений Киева на УПЦ

В этом году в Единый день голосования выборы для жителей Подмосковья будут максимально удобными. Об этом заявил «Радио 1» руководитель информационной группы Общественного штаба по контролю за голосованием Московской области Сергей Леонов. Прежде всего, на волеизъявление отведут не один, а три дня.