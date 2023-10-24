В МИД РФ осудили враждебный шаг Молдавии

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Молдавия сделала враждебный шаг, заблокировав русскоязычные порталы. С таким мнением выступила официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова.
Она отметила, что такой шаг молдавских властей в очередной раз показывает их следование бездумному антироссийскому курсу.
По словам Захаровой, существует две основные цели подобной политики. Первая – вытеснение контента на русском языке, а также российских СМИ из информационного пространства Молдавии. А вторая, более широкая – ликвидация любого проявления инакомыслия и несогласия с политикой действующей в стране власти.
Отмечается, что ограничение доступа к русскоязычным порталам является прямым нарушением свободы слова и прав молдаван, большая часть из которых владеет русским языком и желает получать информацию из российских источников.
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По словам Захаровой, существует две основные цели подобной политики. Первая – вытеснение контента на русском языке, а также российских СМИ из информационного пространства Молдавии. А вторая, более широкая – ликвидация любого проявления инакомыслия и несогласия с политикой действующей в стране власти.
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Анастасия Чинкова