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В МИД РФ озвучили общее число эвакуированных из сектора Газа россиян

МИД РФ: в Москву из Газы прибыли 762 из около 950 обратившихся за помощью
25 ноября 2023, 21:45
Фото: iStock/iDymax

Фото: iStock/iDymax

В Москву доставлено 726 россиян из порядка 950 обратившихся за помощью в секторе Газа. Об этом сообщили в пресс-службе МИД России.

Отмечается, что 25 ноября спецрейсом МЧС России в Москву прибыли 105 россиян и членов их семей. В общей сложности за время проведения эвакуационных мероприятий удалось вывести из сектора Газа 762 человека из около 950 обратившихся.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что работы по эвакуации россиян и членов их семей продолжаются. Оказанием помощи занимаются дипмиссии России в Египте, Израиле и Палестине, а также профильные подразделения МИД РФ и МЧС РФ.

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#сектор газа
#россияне
#эвакуация
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В Аргентине анализируют возможность присоединения к БРИКС
TN: команда президента Аргентины Милея решает вопрос присоединения к БРИКС
25 ноября 2023, 21:24

Фото: iStock/butenkow

Команда нового президент Аргентины Хавьера Милея анализирует возможность вступления страны в БРИКС. Об этом сообщает телеканал TN.
Уточняется, что рассмотрением дела занимается международный блок президентской команды под командованием будущей главы МИД Дианы Мондино. 

Они занимаются анализом возможных путей присоединения к БРИКС, но с неактивным участием. 

Напомним, что Аргентину вместе с Египтом, Ираном, Эфиопией, ОАЭ и Саудовской Аравией пригласили стать членами БРИКС в августе в ходе саммита организации в Йоханнесбурге. Предполагается, что страны вступят в БРИКС с 1 января 2024 года.

Милей, ещё будучи кандидатом в президенты Аргентины, выступал против присоединения страны к БРИКС. Однако рассмотрение вопроса продолжается. Кандидат на пост министра иностранных дел Диана Мондино заявляла, что Аргентина вступит в организацию при наличии выгоды. 

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#аргентина
#брикс
#политика
#президент
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Израиль возобновит бои в Газе, если ХАМАС не освободит заложников
25 ноября 2023, 21:13

Фото: iStock/cyano66

Израиль возобновит военные действия на территории сектора Газа, если к полуночи палестинское движение ХАМАС не освободит вторую группу заложников. Об этом сообщает 12-й канал израильского телевидения.
Ранее военное крыло ХАМАС бригады «Аль-Кассам» объявило о приостановке освобождения заложников до тех пор, пока Израиль не допустит в анклав грузовики с гуманитарными грузами и не начнёт соблюдать согласованные ранее стандарты для освобождения заключённых. 

В Израиле в ответ на это сообщение заявили, что слова представителей ХАМАС о якобы нарушенных условиях соглашения являются ложными. 

После этого правительство сообщило о возможном возобновлении боевых действий в анклаве, если ХАМАС не пересмотрит своё решение.

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#израиль
#хамас
#заложники
#соглашение
#сектор газа
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Китай вытеснил эсминец ВМС США, незаконно проникший в его территориальные воды
CGTN: Китай вытеснил эсминец ВМС США из своих территориальных вод
25 ноября 2023, 20:53

Фото: iStock/3DSculptor

Китайские военные вытеснили американский эсминец USS Hopper, который незаконно вошёл в территориальные воды КНР. Об этом сообщает телеканал CGTN, ссылаясь на южное боевое командование Народно-освободительной армии Китая.
Отмечается, что американское военное судно вошло в территориальные воды Китая в районе островов Сиша в Южно-Китайском море. 

Для вытеснения эсминца США китайские ВМФ и ВВС производили мониторинг движения судна и отправляли предупреждения его экипажу. 

Старший полковник южного боевого командования Народно-освободительной армии Китая заявил, что проникновение американского эсминца в территориальные воды КНР говорит о намерениях Вашингтона произвести милитаризацию Южно-Китайского моря и совершить морскую гегемонию. 

Напомним, что Китай уже несколько десятилетий ведёт споры со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, касаемо принадлежности архипелага Сиша и ряда других островов. На их шельфе были обнаружены залежи углеводородов. В споре участвуют Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины. 

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#китай
#сша
#граница
#корабль
#море
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В Берлине прошло массовое шествие за переговоры по Украине и сектору Газа
25 ноября 2023, 20:38

Фото: iStock/photosvit

В Берлине прошла масштабная акция протеста против продолжения поставок вооружения Украине и за решение украинского и палестино-израильского конфликта дипломатическим путём. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что организатором шествия стала политик Сара Вагенкнехт, которая недавно покинула партию «Левые». Она выступила на подиуме около Бранденбургских ворот. В своей речи немецкий политик обвинило правительство ФРГ в том, что оно придерживается двойных стандартов, оценивая конфликт на Украине и «беспощадные бомбардировки» в секторе Газа. 

Кроме того, Вагенкнехт выступила против растрачивания бюджета Германии на производство нового вооружения, поставляемого Украине. По её словам, в стране не хватает учителей, закрываются медицинские учреждения и устаревает инфраструктура.

Таким образом, она отметила, что конфликт на Украине негативно влияет на экономическое положение Германии.

Митингующие прошли от Бранденбургских ворот по правительственному кварталу, выкрикивая лозунги с требованием прекратить боевые действия, перейти к мирным переговорам и остановить русофобию. Также они несли флаги, на которых вливаются немецкий и российский триколор. 

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#германия
#россия
#украина
#сектор газа
#митинг
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ХАМАС отложило освобождение второй группы заложников
25 ноября 2023, 20:25

Фото: iStock/mercava

Военное крыло палестинского движения ХАМАС бригады «Аль-Кассам» объявило о приостановке освобождения второй группы израильских заложников. Об этом организация сообщила в своём Telegram-канале.
Отмечается, что решение о том, чтобы отложить освобождение ещё одной части заложников было принято из-за невыполнения израильской стороной условий соглашения о перемирии. 

Представители бригады сообщили, что возобновят освобождение только после того, как Израиль допустит въезд грузовиков с гуманитарными грузами в северную часть сектора Газа, а также будет соблюдать согласованные ранее стандарты для освобождения заключённых. 

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#хамас
#израиль
#заложники
#сектор газа
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Жители Финляндии вышли на митинги с требованием не закрывать границу с Россией
В Финляндии жители вышли на митинги против закрытия границы с РФ
25 ноября 2023, 20:06

Фото: iStock/Ruma Aktar

В Финляндии прошли митинги против закрытия границы с Россией. Об этом сообщают «Известия».
В столице Хельсинки и в городе Тампере местные жители вышли на митинг с требованием не закрывать пропускных пунктов на границе с Россией. 

Протестующие кричали, что хотят видеться с родственниками, которые проживают на территории РФ. Тем более, закрытие КПП производится незадолго до новогодних праздников и Рождества, когда финны хотели отправиться в Россию и встретиться с близкими. 

Напомним, что в ночь на 24 ноября финские власти объявили о закрытии всех пропускных пунктов на границе с Россией, за исключением самого северного, проходящего по Мурманской области со стороны РФ. 

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#финляндия
#митинг
#россия
#граница
#закрытие
#жители
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Израильские военные обстреляли миротворцев ООН в Ливане
Патруль миротворцев ООН в Ливане обстреляли израильские военные
25 ноября 2023, 19:28

Фото: iStock/Gennadiy Kravchenko

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по бойцам Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ). Об этом в соцсети X сообщили представители миротворческого отряда.
Отмечается, что патруль подвергся обстрелу в районе 12 часов. Атака была произведена недалеко от населённого пункта Айтарун в южной части Ливана.

По сообщению ВСООНЛ миротворцы не пострадали во время обстрела. Однако был повреждён из автомобиль. 

В ООН осудили действия израильских военных и указали на необходимость несения ответственности сторон за защиту миротворческих отрядов. 

Напомним, что ЦАХАЛ и представители ливанского движения «Хезболла» периодически наносят удары по позициям друг друга. Обострение отношений между странами произошло на фоне палестино-израильского конфликта в секторе Газа. 

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#израиль
#военные
#оон
#обстрел
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Представитель МИД РФ Захарова назвала манипуляцией видео Сунака с молотком
25 ноября 2023, 19:06

Фото: официальный Telegram-канал МИД России

Кадры, на которых премьер британского правительства Риши Сунак «неправильно» пользуется молотком во время мастер-класса, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала примером манипуляции информацией.
Мария Захарова в своём телеграм-канале написала, что «в полной версии видео чётко видно и слышно, что мастер попросила Сунака использовать боковую часть инструмента. А лейбористы специально опубликовали только ту часть, где совет мастера не звучал, отметила Захарова.

Таким же образом западные страны создают фейки о России, считает представитель МИД РФ. Иностранные СМИ, по словам Захаровой, вырывают цитаты политиков из контекста. В итоге до читателей доходит искаженная информация.

«Антироссийская же медиакомпания носит характер пандемии», —написала Мария Захарова.
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#мария захарова
#мид рф
#политика
#новости
#великобритания
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Зеленский заявил, что Запад якобы поставит Киеву военные корабли для зернового коридора
Украинская правда: Киев анонсировал получение кораблей для охраны торговых судов
25 ноября 2023, 19:01

Фото: iStock/elena_larina

На Украине заявили, что получат от Запада корабли для конвоирования торговых судов по «новому зерновому коридору». Об этом сообщает издание «Украинская правда».
При этом западные страны не говорили о планах по передаче военных кораблей Украине. 

В материале издания указывается, что Украина подписала договоры с западными партнёрами о получении военных кораблей для защиты торговых судов в «новом зерновом коридоре» в Чёрном море. 

Уточняется, что анонсировал данные договоры о сотрудничестве президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, которая состоялась в субботу, 25 ноября. Глава государства добавил, что получение военных судов является «вопросом ближайшего будущего». 

Также в ходе пресс-конференции Зеленский заявил о намерениях укрепить системы ПВО в Одесской области, которые ранее использовались в рамках зерновой сделки. 

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#украина
#зерно
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