Радио1
Главная / Новости / Политика/ В МИД РФ предупредили о последствиях действий НАТО с химическим оружием в Балтийском море

В МИД РФ предупредили о последствиях действий НАТО с химическим оружием в Балтийском море

МИД РФ: НАТО не должен вмешиваться в процесс поднятия химоружия со дна Балтики
24 ноября 2023, 08:09
Фото: istockphoto/Patryk_Kosmider

Фото: istockphoto/Patryk_Kosmider

Попытки привлечь НАТО к решению проблемы поднятия со дна Балтийского моря химического оружия времён Второй мировой войны могут привести к крайне негативным последствиям для всего региона. Такое мнение высказал директор второго европейского департамента МИД РФ Сергей Беляев.
В разговоре с РИА Новости дипломат отметил возросшую в последнее время активность некоторых стран Запада, Евросоюза и подконтрольных им организаций в вопросе подъёма со дна Балтийского моря химического оружия и боеприпасов, которые были там затоплены после окончания второй мировой войны. Это не может не вызывать озабоченности российского внешнеполитического ведомства, сказал он.

В МИД РФ убеждены, что обсуждение, а тем более решение таких вопросов, должно вестись только с привлечением соответствующих международных организаций, прежде всего Комиссии по защите морской среды района Балтийского моря (ХЕЛКОМ). Кроме того, обязательно должны учитываться мнение России и других стран антигитлеровской коалиции, а также возможные экологические риски.


По словам Беляева, полноценная деятельность ХЕЛКОМ в настоящее время практически полностью парализована из-за действий западных стран.

Читайте также:

ЕС и США готовят серьёзные меры за нарушение потолка цен на нефть из России

В Совфеде оценили вероятность блокировки Калининграда силами НАТО

Грушко: закрытие Балтийского моря для России стало бы его закрытием для всех
#мнение
#дипломат
#мид рф
#оружие
#нато
Читайте нас в
Посетительница ресторана побила администратора и сотрудника Росгвардии
На Сахалине женщины устроили дебош в ресторане, одна из них избила росгвардейца
24 ноября 2023, 09:13

Фото: istock / ???? ??????

В городе Холмске на Сахалине две недовольные посетительницы устроили дебош и напали на администратора и росгвардейца. Об этом сообщает «Лента.ру», ссылаясь на пресс-службу управления Росгвардии по региону.

Две женщины проводили время в ресторане, но остались недовольны обслуживанием. Они избили администратора заведения, а тот вызвал на подмогу наряд вневедомственной охраны. Прибывшие силовики пытались угомонить злых женщин, но не вышло. Одна из них, которая неуместно выражалась в адрес правоохранителей, обратилась к одному из них, ударив его по лицу и телу.

Недовольных дамочек скрутили и увезли в отдел полиции. Полиция проводят проверку.

Ранее сообщалось, что мигранты в Йошкар-Оле побили парня, а потом и мужчину, который решил вступиться за него. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также: 
Пара занялась оральным сексом на глазах у десятков прохожих в парке

В Махачкале водитель сбил двух девочек, одна из них погибла

Полиция задержала двух жителей Томска, подложивших бомбу под авто мужчины

#полиция
#женщины
#избиение
#росгвардия
Читайте нас в
Перемирие между Израилем и ХАМАС вступило в силу
Перемирие между Израилем и ХАМАС в секторе Газа началось в 8:00 мск
24 ноября 2023, 08:41

Фото: istock / e-crow

Перемирие между Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) и правящим в секторе Газа палестинским движением ХАМАС, которое продлится 4 дня, вступает в силу с 7:00 (8:00 по мск) 24 ноября. Об этом сообщает РАИ Новости.
В рамках перемирия каждый день в Газу будут въезжать 200 грузовиков с гуманитарной помощью и 4 с топливом и бытовым газом. Помимо этого, в ХАМАС заявили, что договорились с Израилем о полной приостановке полетов израильской авиации в южной части Газы на 4 дня, а в северной — на 6 часов, с 10:00 до 16:00.

По информации  агентства, ХАМАС планирует передать Израилю первую частью пленников из 13 человек в 16:00 по местному времени. Всего планируют обменять 50 израильтян на 150 палестинских заключенных, большая часть из которых являются женщинами и детьми. 

Как заявил глава Министерства обороны Израиля Йоав Галант, прекращение огня в анклаве будет «короткой паузой», после которой военные действия в напряженном режиме продолжатся как минимум еще 2 месяца.

Читайте также: 

Al Qahera News: Израиль освободит 39 палестинских женщин и детей

В Израиле рассказали, во сколько обойдется конфликт в секторе Газа

«Молятся о быстрой смерти»: В ООН рассказали о ситуации в секторе Газа
#военные
#человек
#новости
#израиль
#сектор газа
#хамас
Читайте нас в
Американский штат приостановил действие закона о санкциях за связи с Россией
Штат США Нью-Джерси приостановил действие закона о санкциях за связи с РФ
24 ноября 2023, 07:11

Фото: istock / Jon Rehg

Власти американского штата Нью-Джерси приостановили исполнение принятого в нем ранее закона о санкциях против связанных с Российской Федерацией компаний из-за постановления суда. Об этом пишет издание Politico.

По информации издания, губернатор Нью-Джерси Фил Мерфи подписал данный закон после начала проведения спецоперации на территории Украины. В частности, под запретом оказались контракты с компаниями, которые поддерживают связи с РФ и Белоруссией. Также под ограничение попали возможные субсидии таким компаниям и вложения в эти организации финансов из пенсионного фонда. Аналогичные решения были приняты и в некоторых других штатах.

Корреспондент издания уточняет, что штат добровольно приостановил исполнение закона летом этого года. Это случилось после того,  подразделение японской компании Kyocera в США смогла добиться вынесения федеральным судом временного ограничительного постановления на основании конституции.

Ранее сообщалось, что аналитик София Ампгкариан заявила, что санкции Запада в отношении РФ не привели к ожидаемым результатам. Она отметила, что для достижения мирного соглашения на Украине необходимо отменить ограничительные меры. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также: 

На Украине заявили о массовой «утечке мозгов»

Ким Чен Ын назвал победой запуск спутника КНДР на орбиту Земли

Маск заявил о растущем напряжении в Европе
#сша
#ограничение
#закон
#субсидии
#компании
#рф
#санкции
Читайте нас в
На Украине заявили о массовой «утечке мозгов»
KI: из-за массовой «утечки мозгов» в уровне образования украинцев возник провал
24 ноября 2023, 06:31

Фото: iStock/sandsun

Украина столкнулась с массовым оттоком образованных граждан и провалом в системе образования, отмечает украинское издание Kyiv Independent (KI).
По данным журналистов, многие образованные люди покидают страну, оставив свои дела. Судьба их возвращения остается неясной, что вызывает определенные вопросы. По информации издания, процент образованных граждан среди украинских беженцев превышает средний показатель по стране. В числе уезжающих также значительное количество детей.

Авторы материала утверждают, что Украина столкнулась с долгосрочными последствиями «утечки мозгов», она потеряет значительную часть своего человеческого потенциала на долгие годы. Они считают, что этот отток образованных граждан может вернуть Украину на несколько шагов назад.

Читайте также:

Российские артиллеристы помешали ВСУ высадиться на левом берегу Днепра

В США призвали отменить санкции против России для мира на Украине

Украинцев призвали экономить электричество из-за похолодания
#украина
#люди
Читайте нас в
Маск заявил о растущем напряжении в Европе
Миллиардер Маск: градус конфликта в Европе растет с каждым месяцем
24 ноября 2023, 05:34

Фото: istockphoto.com/Zeybart

Илон Маск высказал мнение о возможности гражданской войны в Европе, утверждая, что регион движется в этом направлении с ускоренными темпами. О своих опасениях он написал в социальной сети X.
Маск подчеркнул, что кризисы в Европе продолжают нарастать и эскалировать. Он отметил, что уровень конфликтов растет с каждым годом, а порой и месяцем.

Таким образом, предприниматель отреагировал на комментарий журналиста и политического обозревателя Яна Майлза Чеонга, который подтвердил слова Маска о возможности конфликтов в Европе, упоминая беспорядки в Дублине.

Читайте также:

Сенатор Цеков: «Истинный главный враг Европы — они сами»

ЕС и США готовят серьёзные меры за нарушение потолка цен на нефть из России

Шольц заявил, что призвал Путина закончить СВО на Украине во время саммита G20
#сша
#предприниматель
#нефть
#нарушение
#меры
#маска
#ес
#сво
Читайте нас в
Ким Чен Ын назвал победой запуск спутника КНДР на орбиту Земли
Ким Чен Ын назвал запущенный на орбиту Земли спутник «космическим стражем» КНДР
24 ноября 2023, 04:53

Фото: iStock/Stephen Anthony Rohan

Спутник «Маллиген-1», запущенный 21 ноября на орбиту Земли, был назван космическим стражем Северной Кореи лидером страны Ким Чен Ыном.
По данным Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК), глава республики заявил, что этот спутник будет следить за действиями враждебных сил и военными намерениями.

Он отметил, что успешный запуск спутника стоит рассматривать как важное достижение. Ким Чен Ын назвал это событие великим шагом в обладании разведывательным спутником, описывая его как мощное средство наблюдения.

Лидер Северной Кореи подчеркнул, что наличие разведывательного космического аппарата является неотъемлемым правом на самооборону, которое страна не намерена уступать никаким обстоятельствам.

Читайте также:

Ким Чен Ын рассказал, какую информацию даст Северной Корее запущенный спутник

КНДР запустила ракету, предположительно, с разведывательным спутником

МИД КНДР: США нарушают мир в Европе, поставляя Украине смертоносное оружие
#сша
#оружие
#спутник
#страны
#лидер
#мир
#кндр
Читайте нас в
С Алекперова и Федуна захотели взыскать убытки в пользу «Открытия»
С Алекперова и Федуна хотят взыскать 9,8 млрд рублей убытков в пользу «Открытия»
24 ноября 2023, 04:18

Фото: iStock/seb_ra

Конкурсный управляющий «Открытие Холдинга» Мария Булатова запрашивает солидарное возмещение ущерба в размере 9,8 миллиарда рублей от бывших совладельцев, включая Вагита Алекперова и Леонида Федуна. Это было отражено в заявлении Булатовой, опубликованном на Федресурсе.
Она обратилась в Арбитражный суд Москвы с просьбой о взыскании убытков в пользу компании, а также упомянутых четырех связанных с ними организаций: Gatecraft Limited, АО «Капитал», ООО «Резерв Инвест» и АО «Частные Активы».

Сообщение отмечает, что требуется возмещение ущерба в размере 9 753 000 000 рублей. Однако подробности оснований для этих требований, заявленных конкурсным управляющим, пока не раскрываются.

Читайте также:

Взятка от главного вора России и страх быть отравленным: как умер генерал в колонии

В деле об убийстве главного судебного пристава Рязани появилась новая версия

В Госдуме рассмотрят законопроект о запрете на приближение
#суд
#страх
#компании
#законопроект
#взятка
#активы
Читайте нас в
Парламент Ливии оценил отношения с Россией
Спикер парламента Салех: отношения РФ и Ливии находятся на самом высоком уровне
24 ноября 2023, 04:06

Фото: istockphoto / rarrarorro

Спикер парламента Ливии Агила Салех подчеркнул, что российско-ливийские отношения находятся на высочайшем уровне. Он отметил, что Россия выступает в поддержку легитимности органов власти, избранных народом Ливии, что делает эти отношения особенно теплыми, так как это проявление уважения к воле ливийцев и дружественное сотрудничество.
Спикер добавил, что подобная поддержка России имеет особое значение для Ливии, помогая закрепить легитимность парламента страны.

Читайте также:

Город Дерна в Ливии объявлен зоной бедствия после разрушительного наводнения

В Ливии исключили возможность вооруженных столкновений в ближайшее время

APF: Дроны ударили по базе в Ливии, где могли быть бойцы ЧВК «Вагнер»
#город
#страны
#поддержка
#вагнер
#чвк
#дроны
Читайте нас в
В США призвали отменить санкции против России для мира на Украине
RS: Западу придется отменить санкции для согласия России на мир с Украиной
24 ноября 2023, 03:56

Фото: istockphoto.com/rarrarorro

Аналитик София Ампгкариан высказала мнение, что западные санкции против России не привели к ожидаемым результатам. В своей статье для Responsible Statecraft она отметила, что для достижения мирного соглашения на Украине необходимо отменить ограничительные меры.
Ампгкариан призвала западные страны рассмотреть возможность отказа от санкций против России и ее активов как шаг к проведению переговоров по урегулированию украинского конфликта.

Она также обратила внимание на меры, принятые Москвой в ответ на санкции, включая оперативные действия Центрального банка России по ограничению свободного перемещения капитала за рубеж и повышение ключевой ставки до 20 процентов.

Ампгкариан отметила, что несмотря на санкции, внешняя торговля России продолжила рост. Она заключила, что меры, примененные против России, можно считать одним из наиболее ярких примеров неудачи санкционной политики.

Читайте также:

Сенатор Цеков: «Истинный главный враг Европы — они сами»

Политолог Блохин назвал «латанием дыр» «защиту» США свободы слова на Украине

США поспособствует «защите» свободы выражения мнений на Украине
#торговля
#сша
#санкции
#страны
#рост
#меры
#политолог
Читайте нас в
Достижения.рф