В МИД РФ предупредили США об ответственности в смертях гражданских после передачи кассетных боеприпасов Киеву

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«В Вашингтоне прекрасно осознают, что «обещания» укронацистов применять это оружие неизбирательного действия «аккуратно» и «ответственно» ничего не стоят. Под ударом, как это происходило всякий раз, когда Украине передавались все более смертоносные американо-натовские системы вооружений, окажутся мирные люди», - прокомментировали ситуацию в министерстве.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что Вашингтон станет соучастником убийства гражданских, если передаст Киеву этот вид боеприпасов.
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