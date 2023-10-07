В МИД РФ оценили антироссийский проект развития внешней политики Швейцарии

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Россия учтёт антироссийскую направленность проекта Стратегии внешней политики Швейцарии до 2027 года. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Она подчеркнула, что правительство государства намерено обеспечивать безопасность на Европейском континенте «не вместе с Россией, а от неё». Таким образом, какое-либо сотрудничество с Москвой сводится на нет.
Также, по словам Захаровой, в документе сообщается, что наполненность государственного нейтралитета будет варьироваться в зависимости от обстоятельств. Тем самым, Швейцария не только следует политике «коллективного Запада», но и разрушает все принципы «вечного нейтралитета».
Проект Стратегии внешней политики Швейцарии, рассчитанный на 2024-2027 годы, будет принят в начале следующего года.
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Также, по словам Захаровой, в документе сообщается, что наполненность государственного нейтралитета будет варьироваться в зависимости от обстоятельств. Тем самым, Швейцария не только следует политике «коллективного Запада», но и разрушает все принципы «вечного нейтралитета».
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Анастасия Чинкова