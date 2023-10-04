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В МИД РФ прокомментировали идеи о срочном запрете ядерного оружия

В МИД РФ назвали идею о срочном запрете ядерного оружия контрпродуктивной
04 октября 2023, 20:07
Фото: iStock/Gerasimov174

Фото: iStock/Gerasimov174

Идеи о срочном и полном запрете ядерного оружия – контрпродуктивны. Об этом заявил замглавы делегации РФ Константин Воронцов в ходе заседания первого комитета Генассамблеи ООН.
Он отметил, что полного ядерного разоружения можно достичь только постепенно и при понижении конфликтной обстановки между крупными державами, владеющими ядерным оружием.

Кроме того, необходимо обновить систему обеспечения международной безопасности.


Для этого, по словам Воронцова, что важно проработать первопричины конфликтов между ядерными державами, а также учесть все детали для полного обеспечения безопасности в мире.

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#мид рф
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«Проработали все просьбы»: Байден высказался о встрече с Зеленским
Байден заявил, что обсудил с Зеленским просьбы о военной помощи Украине
04 октября 2023, 20:36

Фото: РИА Новости/Стрингер

Американский лидер Джозеф Байден заявил, что проработал все просьбы президента Украины Владимира Зеленского о военной помощи ВСУ.
Джо Байден, отвечая на вопрос о предоставлении Киеву твердотопливных тактических баллистических ракет ATACMS, заявил, что ​после встречи с Зеленским проработал все его просьбы о военной помощи Украине. 

Напомним, 21 сентября Владимир Зеленский посетил Вашингтон, где встретился с представителями американского правительства, а также с главой Белого дома Джозефом Байденом.

При это, ранее официальный представитель Белого дома Джон Кирби завил, что у Соединенных Штатов осталось денег на два месяца поддержки Украины. При этом, Кирби отметил, что продолжительность помощи напрямую зависит от ее объемов и потребностей украинской армии.

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«Из князей в грязи»: в США оценили работу Зеленского
Макгрегор: Зеленский за несколько месяцев вернулся «из князей в грязи»
04 октября 2023, 20:31

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Всего за несколько месяцев Зеленский вернулся к исходной точке, обратно «из князей в грязи». Об этом в статье для издания The American Conservative написал бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
Он отметил, что неудачи ВСУ связаны с тем, что поставляемое Западом вооружение находится в неподготовленных руках украинских солдат, которые уже «устали умирать».

В заключение Макгрегор отметил, что Украина и НАТО сначала «обещали горы», а в итоге «получили кротовые норы». Вооружение у западных стран на исходе, поэтому в настоящее время, по словам эксперта, происходит падение коллективного Запада, которое он сам себе и обеспечил. 

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#сша
#украина
#поставки
#всу
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Белоруссия планирует прекратить действие соглашения о КПП с Украиной
04 октября 2023, 19:40

Фото: iStock/ffikretow

Белоруссия планирует прекратить действие соглашения с Украиной о совместном контроле в пунктах пропуска (КПП) на общей границе. Соответствующий законопроект опубликован на национальном правовом интернет-портале.
Сообщается, что соглашение об организации совместного контроля на КПП, которое было подписано в Киеве 14 декабря 1995 года, в ближайшее время может прекратить своё действие. 

Также станет неактивным закон, принятый в 1997 году в Белоруссии, о ратификации этого соглашения.

Ранее власти Польши решили временно возобновить контроль на границе со Словакией. Такая мера принята из-за наплыва нелегальных мигрантов с балканского направления. 

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#украина
#белоруссия
#граница
#контроль
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Москва потребовала арбитража против США из-за задержки с визами
04 октября 2023, 19:37

Фото: istockphoto/donfiore

Россия требует немедленного запуска процедуры арбитража против США из-за несвоевременной выдачи виз членам российской делегации для участия во встрече «ядерной пятерки». Об этом на заседании первого комитета Генеральной ассамблеи ООН заявил заместитель главы делегации РФ Константин Воронцов.
Он  отметил, что Москва рассматривает подобные действия США как попытку сорвать встречу «ядерной пятерки», а также подорвать председательство России в данном формате.

Ранее американские власти практически не пустили в страну российскую делегацию, прибывшую на указанную встречу, не выдав визы российским дипломатам, напоминает ИА «Регнум». Позже заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что визы все-таки получены. Однако из-за проволочек, созданных американской стороной, теперь непонятно, когда именно состоится встреча.

Политолог Евгения Войко в беседе с агентством указала, что США далеко не в первый раз злоупотребляют своим положением принимающей стороны и страны пребывания штаб-квартиры ООН. Скорее всего, американская сторона сделает все возможное, чтобы не дать ход делу с арбитражем. По мнению политолога, шансов на запуск процедуры с положительным для России исходом крайне мало.

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США передали ВСУ более миллиона конфискованных у Ирана патронов
04 октября 2023, 19:24

Фото: iStock/zim286

Соединенные Штаты Америки передали Украине более миллиона патронов для стрелкового оружия, которые ранее были конфискованы у Ирана.
Соответствующая информация опубликована на официальном сайте Центрального командования американских вооруженных сил.

США перехватили оружие у иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Патроны для стрелкового оружия калибром 7,62 миллиметра, по словам американцев, предназначались для Тегераном движения хуситов в Йемене.

Всего на Украину отправили 1,1 миллиона боеприпасов. 

Напомним, ЦК ВС США анонсирует новые поставки Украине до конца этой недели. Администрация президента США Джо Байдена долго раздумывала над тем, куда направить конфискованное вооружение, чтобы это осуществлялось в рамках американского законодательства.

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#оружие
#вооружение
#администрация
#информация
#поставки
#иран
#украина
#боеприпасы
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Пашинян назвал три принципа, без которых не удастся заключить мир с Баку
Пашинян: Баку пока не подтвердил приверженность трем принципам мирного процесса
04 октября 2023, 19:01

Фото: kremlin.ru

Азербайджан так и не подтвердил приверженность трем принципам, которые бы позволили заключить мир между Ереваном и Баку, заявил премьер-министр Армении Никола Пашинян, выступая на правительственном часе в парламенте.
По словам Пашиняна, первый принцип, с которым должен согласиться Азербайджан - это признание обеими странами территориальной целостности в пределах 29,8 тысячи квадратных километров территории Армении и 86,6 тысячи квадратных километров территории Азербайджана.

Вторым, не менее важным, принципом является признание Алма-Атинской декларации 1991 года о создании СНГ, а третьим - налаживание межрегиональных коммуникаций, которые будут базироваться на уважении суверенитета и территориальной целостности стран.

Однако, по словам Пашиняна, власти Азербайджана так и не подтвердили свою приверженность этим принципам и, призывая к мирному процессу, скорее всего имеют ввиду заключение формального мира с последующим посягательством на территориальную целостность Армении. 

Ранее Пашинян, заявивший о намерении уйти в отставку, утверждает, что это не улучшит ситуацию в стране. Он убеждён, что его уход с поста премьер-министра ухудшит и так нестабильное положение Армении.Тем самым, Пашинян дал понять оппозиционерам, призывавшим сменить власть в стране, что это не поспособствует урегулированию конфликта.

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#власть
#азербайджан
#армения
#мир
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Le Devoir: Канада тайно обходит собственные антироссийские санкции
04 октября 2023, 18:54

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Канадские власти втайне позволяют компаниям обходить антироссийские санкции. Правительство выдало местным фирмам более десятка специальных лицензий, которые разрешают не учитывать ограничения, наложенные Оттавой.
Об этом пишет издание Le Devior, основываясь на анализе данных о международной торговле. В материале указано, что благодаря послаблениям канадского правительства российские компании продолжают поставлять в Страну Кленового листа материалы для строительства, средства геологической разведки и предметы роскоши. Кроме того, среди товаров российского импорта Канады свежая рыба и морепродукты, водка, железо, чугун и сталь.

Канадские фирмы в свою очередь осуществляют в Россию поставки продукции, сырья и оборудования, которое вызывает настороженность у союзников Украины. По данным экспертов издания, это оборудование применяется для производства оружия, добычи нефти и полезных ископаемых. 

Соответствующие лицензии и временные сертификаты на экспорт и импорт выдает министерство иностранных дел Канады. Во внешнеполитическом ведомстве подтвердили наличие таких специальных разрешений, но отказались уточнить, кому и на какой срок они были выданы.

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#водка
#экспорт
#оборудование
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#лицензии
#импорт
#поставки
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Илона Маска пригласили на Украину
Депутат Верховной рады Мережко пригласил Маска на Украину
04 октября 2023, 18:50

Фото: iStock/alzay

Глава комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Верховной Рады Александр Мережко пригласил американского предпринимателя Илона Маска на Украину. Об этом пишет издание Kyiv Post.
Ранее Маск разместил в соцсети X картинку со «страдающим человеком», где было подставлено лицо Зеленского. Подпись под постом гласила: «Когда прошло уже пять минут, а ты ещё не попросил миллиарда долларов помощи».

Такая шутка не понравилась советнику главы офиса Зеленского Михаилу Подоляку, который обвинил Маска в «распространении российской пропаганды» и в «иронизировании над Украиной». 

В свою очередь Мережко сообщил, что готов принять на Украине Маска, которого точно захотят увидеть другие украинские политики. По словам депутата, посещение страны открыло бы глаза Маску на то, что сейчас происходит на Украине, после чего он бы уже не стал постить шутки об этой теме. 

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#илон маск
#украина
#соцсети
#страны
#владимир зеленский
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Жена Зеленского потратила 1,1 миллион долларов на украшения во время поездки в США
Елена Зеленская потратила более миллиона долларов на украшения в США
04 октября 2023, 18:49

Фото: РИА Новости/Стрингер

Супруга украинского президента Елена Зеленская потратила более миллиона долларов на украшения во время поездки в США с мужем, сообщает The Nation.
Напомним, 21 сентября Владимир Зеленский посетил Вашингтон, где встретился с представителями американского правительства, а также с главой Белого дома Джозефом Байденом. Вместе с ним в США ездила и супруга Елена.

Пока президент Украины выступал на Генассамблеи ООН, его жена посетила самую дорогую улицу Нью-Йорка - Пятую авеню. Там расположены самые шикарные мировые бутики, в том числе и магазин любимого ювелирного бренда Зеленской Cartier.

По словам источников The Nation, у первой леди Украины возник конфликт с сотрудницей магазина, которая, в результате была уволена. Однако, американка успела сделать копию чека Зеленской, сумма которого составляет более 1,1 миллиона долларов.

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#владимир зеленский
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