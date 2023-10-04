В МИД РФ прокомментировали идеи о срочном запрете ядерного оружия

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Идеи о срочном и полном запрете ядерного оружия – контрпродуктивны. Об этом заявил замглавы делегации РФ Константин Воронцов в ходе заседания первого комитета Генассамблеи ООН.
Он отметил, что полного ядерного разоружения можно достичь только постепенно и при понижении конфликтной обстановки между крупными державами, владеющими ядерным оружием.
Кроме того, необходимо обновить систему обеспечения международной безопасности.
Для этого, по словам Воронцова, что важно проработать первопричины конфликтов между ядерными державами, а также учесть все детали для полного обеспечения безопасности в мире.
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Анастасия Чинкова