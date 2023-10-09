В МИД РФ прокомментировали идею Армении заключить соглашение после статута МУС

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Российская Федерация считает, что присоединение Армении к Римскому статуту является абсолютно недружественным шагом. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин в беседе с изданием РБК.
«Мы рассчитывали, что Армения воздержится от такого шага. Те же самые правила МУС допускают, что для тех стран, которые по каким-то причинам не являются подписантами Римского статута, вполне есть возможности обратиться к услугам этого суда, даже не ратифицируя Римский статут», — сообщил замглавы МИД.Галузин также заявил, что в данной ситуации нет возможностей для того, чтобы серьезно относиться к предложению Армении о подписании двустороннего соглашения.
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