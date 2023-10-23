В МИД РФ прокомментировали намерение Запада закрыть Балтику для судоходства

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Президент Литвы Эдгарс Ринкевичс заявил, что Балтийское море может быть закрыто для российских судов, если будет установлена причастность России к повреждению газопровода Balticconnector. В МИД РФ прокомментировали эти высказывания.
Дипломат отметил, что западные политики и военные давно мечтают превратить Балтийское море во внутреннее озеро НАТО, однако этого никогда не произойдет. Что касается расследования аварии на финском газопроводе, то странам Запада и США следовало бы проявить такую же прыть в изучении обстоятельств диверсий на «Северных потоках», заключил замминистра.
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Александр Бойцов