В МИД РФ прокомментировали обращение Украины в МУС из-за Каховской ГЭС

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По ее словам, у МУС нет полномочий рассматривать споры, возникшие между государствами. Тем более у суда нет компетенции в том, чтобы назначать какие-либо межгосударственные выплаты, о которых говорит киевский режим, подчеркнула она. Захарова пояснила, что Россия неоднократно указывала на то, что страна не принимает участие в Римском статуте Международного уголовного суда и соответственно не несет никаких обязательств перед ним.
Ранее «Радио 1» сообщало Захарова назвала причину молчания США о «Северных потоках».